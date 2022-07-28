政府公布本年授勳嘉獎名單，人數達破紀錄的889位。當中大紫荊勳章有七人，包括行政會議成員、法官、李家超和慈善家等。金紫荊星章25人當中15人是政府官員，6人為公營機構領導、前任或現任立法會議員，並包括藝人汪明荃。



是次授勳名單由上任特首林鄭月娥的名義頒發，只是在新政府運作後才公布和舉行儀式。坊間焦點放在多名出戰去年東京奧運的運動員和教練授勳，以及特首李家超獲授大紫荊勳章後會否「自己頒給自己」。然而，授勳制度的原意在於嘉許那些為香港在不同範疇作出重大的貢獻，惠及社會各個領域的人士，因此更值得我們思考的是，香港不同領域有何需要。

2017年政府換屆年的勳銜頒授典禮中，是由林鄭月娥負責頒授勳銜。（資料圖片/政府新聞處短片截圖）

授勳之前先問香港有何需要

目前較高級的獲勳者集中前任以及現任官員，無疑在於肯定他們出任公職時對社會的貢獻。但為官並不必然代表對社會有充份的貢獻，我們都知道，為官也可以官僚因循，甚至尸位素餐。尤其考慮到香港的社會及經濟問題叢生，我們的官員是否值得授勳，自然為市民所疑惑。

例如香港表面繁華，但大量基層長期面對貧窮、就業不足和低收入困局，新冠疫情更加推升失業者與無家者數目。而社署資助加上志願機構自負盈虧的宿位整體供應量，又追不上無家者數目增幅。又例如雖然由董建華執政後期起，幾位特首也提出措施紓緩跨代貧窮，但問題並沒有消退，至今屆政府又要再提出師友配對計劃。

社會有此等需要，哪些人算是貢獻社會、值得嘉許？市民想起的可能是長期義贈基層和露宿者飯菜的「明哥」陳灼明，開辦義務配對補習導師和基層學童服務的陳葒，又或者是為貧苦大眾和居港權子女奔走的甘浩望神父。他們的能力和影響力不及司局長和議員，但他們的心志及付出有目共睹，甚至感染了更多人自發社區互助。

2018年授勳典禮。（資料圖片）

社會終需為官者帶領改革

香港不乏有心人，但我們同時也明白，貧窮和社會排斥是社會經濟制度問題，單憑個人、社群的力量也難以根治，最終需要政府大刀闊斧的改革。露宿者要的不是每晚領取飯盒，而是一份安穩的工作，一個令他們安睡的廉租單位。基層學童要的除了是補習，更是要終結跨代貧窮，莫再容讓家勢決定命運。基層學童也可以憑自己努力改善生活，最終帶動家庭脫貧。政府要做的是增加職專教育，檢討直資制度，縮窄不同階層之間的學習和技能差距。

當官員落實這些普惠政策，自會受社會支持。日後他們若然獲頒勳章嘉許，也會更實至名歸，所謂政治酬庸的說法一掃而空。