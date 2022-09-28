產業政策要多元 支援創科重本土
行政長官李家超下月中將發表首份《施政報告》，民建聯與民主思路等政黨提交的建議書，都倡議當局優化本地產業發展政策及財政資源分配。香港大學經濟及工商管理學院早前發表的《香港經濟綠皮書2022》，不少篇幅亦建議港府積極帶領經濟轉型、主動提出發展目標，提高產業多樣性、促進「再工業化」和利用「北部都會區」引導創科產業聚集。
本港雖有「四大支柱行業」，但近年除了金融以外，旅遊、貿易物流與專業服務三者的表現皆呈現出衰落跡象。至於「六項優勢產業」，至今只有文化創意、創新科技產業見到些許起色，其餘教育、醫療、檢測認證、環境保護都無明顯發展。
支援措施應該立足本地
本地產業結構單一，而且過份側重金融業，問題為當局與社會各方所認同。財政司司長陳茂波不久前用金融業就業人口佔比較低一事，引證產業多元的重要性。《香港經濟綠皮書2022》亦有文章明言「金融業屬於供應鏈甚短的產業，即使發展蓬勃，對其他經濟部門的就業溢出效應……效果間接，作用有限」。
惟即使幾屆政府都大談推動本港產業多元化，可是支援產業發展的政策卻有不少明顯局限。其一是措施主要不外乎提供廉租廠房或財政撥款，而且撥給資源往往向知名企業甚或帶有地產色彩的項目傾斜。反觀本地初創企業獲得協助較低之餘，還要受各種不同形式的條件限制。像日前「喵坊」未獲科技園續約，就令公眾憂慮官方的「再工業化」政府原來很有可能排斥了回收行業。這種做法難以提拔本地各種產業植根發展，更可能令本地有意創業者萌生去意。
另一個關於支持本地產業的常見誤區，就是過度強調吸引外地既有專才、忽略本地人的教育和培訓。然而人才不能單靠「挖角」別處得到，其來源主軸應該是由原生人口升級而成。近幾年公共開支總額放在教育範疇的資源佔比不斷下降，以至「六項優勢產業」裏頭教育產業增加價值、就業人數不升反跌，都屬於社會輕視累積本地人才的警號，值得我們認真看待。
多元產業要從創科出發
近來包括政府官員在內，大部分人皆認同創科產業是突破產業困局的關鍵，例如今年的《財政預算案》演詞認同「創科產業可提升其他行業的生產力」。不過，創科產業到2020年佔生產總值與就業人數比率仍然僅約1%。更不用說延宕多年的河套區港深創新及科技園，尚未看到多少實際成績。
國家主席習近平在2016年說推動經濟社會發展的五大支柱性政策之一為「產業政策要準」。治港團隊已認知到需要拿出一套產業政策，下一步便是精準地以創科作為起點，協助其他行業一起增值發展。創新科技及工業局局長孫東本月初稱「要完善創科生態圈，協調上中下游相互發展」、「加大力度支持香港的科學原始創新」和「研究制定香港的科技產業政策」，並且預告來月《施政報告》將有相關內容，社會自然拭目以待。當然，其間亦要慎防重犯偏重某一行業弊病，以免再度出現結構傾斜向特定產業的問題。