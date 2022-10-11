政府的立法工作也要提速提效

立法會下星期復會在即，行政署長盧世雄上周五（10月7日）向內務委員會發信，修訂今個立法年度立法議程。比較今年初發出的議程可見，29項原本計劃了的法案中有15項將不會在本年度提出，當中包括原定下半年度由保安局提出的《維護國家安全條例草案》。由於保安局局長鄧炳強不久前才重申本港有必要盡早就《基本法》第23條立法，故此立法議程移除《維護國家安全條例草案》引發社會頗多迴響。



特區政府過往都有在每一個立法年度期中提交更新本的立法議程，今次在暑假後修訂立法議程是慣例操作。個別立法項目需要延後可以理解，譬如修訂《稅務條例》以落實BEPS2.0的法案原先計劃下半年度提出，但經濟合作與發展組織也修改了實施時間表。可是其餘項目推遲，卻可能與政府工作進度相關。

林鄭月娥簽署《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例》，取消強積金對沖。（林鄭月娥Facebook）

共識議題不宜延後

上半年度原定由勞工及福利局負責的《遣散費及長期服務金專項儲蓄戶口條例草案》、由運輸及房屋局處理網約車罰則的《道路交通（修訂）條例草案》等五項立法草案，既無法在新一屆政府上任前如期推出，現在又被剔出下半年計劃，政府未有交代具體原因。但以其中的網約車為例，與其加強罰則其實不及理順市場，政府應藉此機會檢討方向。

但其他不少法案卻值得當局「提速」推出。尤其強制僱主就遣散費及長服金進行專項儲蓄一項，是往屆政府為落實取消強積金「對沖」提出的配套措施，社會各界已經討論過很長時間和有明確共識，而其立法成事與否勢必影響取消整個方案進程。再考慮到早前主體法案審議期間即有議員疑似「拉布」，儲蓄戶口立法程序若拖到下一年度以後才啟動，難保不會耽誤2025年實施取消「對沖」的時間表。

另一個類似的例子，則是容許物理治療師和職業治療師毋須醫生轉介直接提供服務的《輔助醫療業（修訂）條例草案》。這個項目原定要在下半年度提出，業界與病人組織對此問題亦已經有廣泛共識，而且相關問題近期並無看到任何明顯轉變，當局應該沒有理由需要突然延後其事。如果只是因為決策局內做事效率無法應付得來被拍押後，這種處理恐怕說不過去。

特首李家超。（張浩維攝）

政府工作KPI助立法提速

延長教師退休年齡的《教育（修訂）條例草案》原訂上半年推出，現在一拖再拖。原訂下半年推出的，例如財經事務及庫務局負責的《金融基準條例草案》，以及處理被動「安樂死」議題的《預設醫療指示及拒心肺復甦指示條例草案》，政府今年底前不向立法會提出的話，時間表又是如何？暫時未見說法。

這些法案各有作用，例如《金融基準條例草案》是為了建構規管框架，以及緩減今年倫敦銀行同業拆息（LIBOR）退場後產生的合約風險。政府暫時放棄在今個立法年度提出它們，只怕難言是特首李家超所言的施政「提速」。

行政長官李家超上任前表示管治須有「迎難而上」的精神，又稱他和他的團隊成員全都有「以結果為目標，為市民做實事」的施政理念。而在施政百日後，特首應該已為指定的工作定下目標，訂立關鍵績效指標（KPI）。這些精神與理念應該同樣體現在當局的推動立法工作上。