簡約公屋只是權宜　告別劏房必須落實

房屋局局長何永賢在社交媒體上公開建築署對「簡約公屋」四至五人單位的初步設計圖，並指有關單位「將會提供獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐」。根據她張貼的圖片，這些單位會採取開放式單位設計，亦即住戶成員要在無獨立房間環境下一同居住。局長另外在電台節目專訪亦稱，不希望租戶最終要重返「劏房」等不適切居所。



《施政報告》提出，港府未來五年會在短期內未有發展計劃的政府和私人土地上，利用「標準簡約設計」和「組裝合成」建築法快速建成約3萬個「簡約公屋」單位，讓輪候傳統公屋三年或以上家庭優先申請入住。按照當局後續說法，「簡約公屋」目前已經覓得五至六幅合適用地，而且政府會透過招標將項目交給非政府機構管理及保養。

傳統公屋角色無可替代

不過，坊間有人按照建築署設計圖片內的傢俱擺設作推算，判斷「簡約公屋」四至五人單位面積約為216至234平方呎，亦即折算下來人均居住面積僅得43.2平方呎到58.5平方呎之間。這個數字僅得傳統公屋全體租戶人均居住面積145平方呎大約三分之一，並且剛好符合「擠迫戶」的59.2平方呎以下居住密度定義。

另外，傳統公屋輪候冊截至今年6月底尚有逾14萬宗家庭和長者一人申請，因此3萬個「簡約公屋」即使全部如期落成，也只能安置當中大約兩成輪候者而已。況且傳統公屋尚有近10萬名非長者一人申請，此五年間亦會有其他申請者加入輪候隊列，故此「簡約公屋」頂多起出輔佐作用，讓部分居住環境差劣的家庭提早上樓，卻不能取代傳統公屋的角色。

再者，「簡約公屋」終究不是長遠之策，在這方面其角色與以往的中轉房屋或過渡性房屋無甚差異。官員表示「簡約公屋」私人用地預計能用七年以上，並稱扣除前期工程、興建時間後最多可住上五年，變相已經道明「簡約公屋」難以長期維持，若傳統公屋本身的輪候時間無法順利回落五年以下，「簡約公屋」住戶還是有機會得重返「劏房」。各種公營房屋長遠目標應該是要幫助港人「告別劏房」，但官員如發展局局長甯漢豪等卻總是不能承諾此點。

住在深水埗區的基層劏房戶翹首以盼上樓久矣，然而對「簡約公屋」看法卻各有千秋。吳先生（74歲）與劉姐（68歲）夫妻倆輪候公屋約2年，現租住在深水埗一幢唐樓的劏房內，昨日看完施政報告直播便直言「唔想去住簡約公屋」。（梁鵬威攝）

毋忘增加居住寬敞程度

更加重要的是，前述「簡約公屋」單位人均居住面積估算結果，竟然有可能低於去年底全港關注劏房平台調查發現「劏房」人均居住面積的48平方呎。儘管現時估算結果流於粗疏，惟有關觀察足以提醒當局切忌為了加快建造和上樓速度，就「快刀斬亂麻」地忽視了居住寬敞度的問題，畢竟這點可是中央領導人希望我們處理的事項之一。

據悉整體「簡約公屋」計劃單位面積介乎107至333平方呎之間，跟傳統公屋單位由151至388平方呎的標準面積差上頗多。對照各種私營「劏房」，「簡約公屋」無疑有租金便宜、較佳衛生環境等優點，其安全程度亦不可同日而語，但若「簡約公屋」有個別單位最後在居住寬敞度上新不如舊，這顯然還是說不過去的。

李家超稱設計「簡約公屋」原因是「對急切希望離開『劏房』的人來說，就算早一天、兩天、三天都希望盡早離開」，那麼當局目標自然不應只求單純提供廉租「劏房」。尤其「簡約公屋」住戶本身統面對社區配套不足的限制，而且當局還打算將「簡約公屋」與傳統公屋輪候時間合併計算，那麼兩者單位面積起碼需要盡量看齊。如果興建單位數量因此受到影響，也只說明當局覓地未夠努力，所以被迫後續建屋縮減規模，「告別劏房」目標只會愈來愈遠。