怎樣重奪土地供應主導權

「重奪」不一定有暴力的意思，但肯定代表原本所得或應得的已經失落。特首李家超在《施政報告》提出「重奪（土地）供應主導權」，因而意味着三點：第一，土地供應主導權原本應該在政府手中；第二，但土地供應主導權目前旁落他人；及第三，政府現在要重新掌有這個主導權。這三點完全正確，亦是香港許多經濟和社會問題之關鍵。



提到「奪回主導權」，發展局局長甯漢豪周日（23日）表示政府未來五年提供的7.2萬個私樓單位乃由政府供應土地，不用靠私人發展商的土地。但如果重奪土地供應主導權，只是追求由政府提供土地，而不用靠私人發展商，那麼政府大可以在現有官地上建更擠、更高來提供更多住宅單位，或者開發郊野公園，犧牲綠水青山，這些方法也不用靠私人發展商的土地。所以，重奪主導權不應只是由政府供應土地，更應包括了適合建屋的土地皆掌握在政府手中，由政府推出發展。

適合發展的土地應在政府手中

惟過去以及現在，正正不是這樣。近幾屆政府為了解決房屋問題而積極覓地，有人想打郊野公園的主意，有人想靠填海造地。但香港事實上並非沒有土地，只是掌握在私人手中。例如翻查主要地產商的年報可見，他們在新界持有農地約千公頃。

恒基：4490萬平方呎（約420公頃）新界土地儲備（2021年報）



新鴻基：3200萬平方呎（約300公頃）農地（2017/18年報）



新世界：1637萬平方呎（約150公頃）農地儲備（2021年報）



長實：年報沒有披露，但摩根大通及摩根士丹利去年估計1000萬平方呎（約93公頃）



四大地產商以外，摩根士丹利亦推算其他主要發展商有54公頃農地儲備。他們在新界囤積土地，當然是為了在將來改劃住宅用途。相比之下，李家超政府雖然找到3千多公頃土地在未來十年用以建屋，但當中便包括了1千公頃的交椅洲人工島，以及在255公頃的綠化地帶。這不但反映了地產商比起政府更重視土地儲備，而且比起政府所掌握的，有可能位置更適合發展房屋。

新地元朗東土地補地價後改劃成住宅用途，落成Yoho系列屋苑提供大量單位。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府若不收地只會陷於被動

過去政府沒有積極規劃新界用地，以致農地荒廢的荒廢，作劏車場的劏車，露天貯物的貯物。大量土地沒有善用，私人發展商看到發展潛力自然四出收購。政府手中土地有限，因而陷於被動，只能等待地產商提出改劃申請。林鄭月娥政府推出土地共享先導計劃，便是試圖加快私人土地的發展步伐，但本質而言仍然擺脫不了地產商主導、政府被動的局面。

故此，矢言重奪土地供應主導權的李家超政府必須收回新界土地。尤其當政府致力推進北部都會區，要發展新界成為接軌大灣區的國際創科都會，新界的土地就更必須掌握在政府手中。

收地規劃以解決其他問題

這不是要否定開發綠化地帶、填海造地的作用，也不是要低估收回土地的成本和需時。例如恒基地產2021年報便提及，其14萬平方呎（約1.3公頃）土地被政府收回，作價1.14億元。但交椅洲人工島填海的造價估計亦高達1400億，基建成本1160億，最快2025年動工。相比之下，收回大規模新界棕地和農地不只財政可行，發展有效率，因為配合北部都會區發展而位置亦更適合。

只要政府掌握所有適合發展、能配合香港規劃的土地，便能提供足夠的公營房屋以及私樓單位，位置配合市民上班和經濟活動，限呎條款亦可確保市民有適足居住空間。只要政府重奪土地供應主導權，局長甯漢豪亦不用怕承諾「告別劏房」——基層就近上班跟住得寬敞，並非必然對立。