由治及興新階段　憲法教育新征程

撰文：評論編輯室
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剛過去的星期日（12月4日）是2014年設立以來第九個「國家憲法日」，也是《中華人民共和國憲法》公布施行40周年的日子。香港政府及中聯辦為此舉辦「憲法與新時代征程」座談會，中聯辦主任駱惠寧致辭指出：「擁護和信仰憲法，離不開對國家民族的情感認同……只有愛國精神牢固確立併發揚光大，完全徹底擺脫殖民統治的影響，憲法意識才能在香港真正深入人心。」

全國港澳研究會會長鄧中華在座談會重申，治港者須「正確認識和處理好憲法和基本法的關係」，並且提出《憲法》由「中國共產黨帶領人民制定，是黨和人民意志的集中體現」、「是國家根本大法……具有最高法律地位和效力」與「為《基本法》提供了立法依據和權力來源」三點看法。

「憲法與新時代新征程」座談會，全國港澳研究會會長鄧中華發表演講。（梁鵬威攝）

由治及亂的階段教育

其實體現人民意志、國家根本大法以至指導政區建設，本應是相當基礎的憲法教育。而《憲法》第31條「國家在必要時得設立特別行政區」、第62條「全國人民代表大會……決定特別行政區的設立及其制度」等作為香港特區賴以成立的重要條款，也應該是香港人的常識。只不過在先前「由亂及治」的階段，港獨分離思想威脅管治，因而強調常識或者《憲法》與香港特區相關的內容，才成為了必要。

不過香港回歸已經過了25年，隨着香港進入「由治及興」的新階段，我們的憲法教育便自不能止步於此。像英國憲法教育會展示其主要由案例構成的「不成文憲法（uncodified constitution）」傳統，法國則總是追溯大革命時期《人權宣言》的價值觀及一直以來的沿革，香港憲法教育和推廣也應該更加全面。

「憲法與新時代新征程」座談會，中聯辦主任駱惠寧致辭。（梁鵬威攝）

憲法教育非限政治

而且香港社會所認識的國家《憲法》，似乎總是過度強調政治層面內容。例如律政司司長林定國周日在保安局舉辦的《憲法》四十周年升旗儀式致辭，一樣便是在舉出第31條、第62條外，再無述及其他《憲法》具體內容。對《憲法》、對中國共產黨以至對整個近現代的中國大陸要有全面且正確的認知，我們不能管中窺豹。

舉例來說，1982年《憲法》後來有過好幾份修正案，包括1988年修正案加入允許「私營經濟」的條文、1993年修正案建立「社會主義市場經濟」、1999年修正案提出「依法治國，建設社會主義法治國家」、2004年修正案承諾尊重和保障人權以及建立社會保障制度等。任何一項都屬於影響深遠的決定，對於提高全國人民生活水平產生很大作用，作為中國一份子的香港不得不察。

律政司司長林定國稱會加強公眾對憲法的了解

今年的「國家憲法日」座談會的主題定為「憲法與新時代新征程」，正如特首李家超指出，選題非常合時，可讓我們可以更深刻體會《憲法》在國家治理以至「一國兩制」實踐上的無比重要性。要做到這一點，香港也應該對中共的依憲治國、依憲執政有更全面理解。在由治及興的階段，這方面的進步更顯得重要。

憲法教育對象與內容不應該偏頗律政司有負法院律政司司長能否說好香港的法治故事？
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