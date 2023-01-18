國際郵輪重回香港　只是復常路上一站

經過三年多的疫情，香港終於再度迎接了一艘盛載外來旅客的國際郵輪，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊事務專員沈鳳君及旅發局主席彭耀佳專門到場迎接，向抵港郵輪乘客派發紀念品。這當然是香港邁向「復常」的又一標誌，政府官員相信， 只要疫情不走回頭路，香港旅遊業便可重現「全盛時期」。然而，吸引旅客重臨香港，真的就這麼簡單嗎？



本星期三（1月18日），皇家加勒比集團旗下銀海郵輪「銀靈號」由鯉魚門進入維多利亞港，獲消防船噴水歡迎，並且會在尖沙咀海運碼頭停泊一晚。楊潤雄在歡迎儀式後向傳媒表示，國際郵輪返港一事具標誌性意義，當局日後將繼續加強推廣郵輪業，爭取更多的郵輪公司在香港設立母港或辦事處。

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毋忘郵輪樞紐大計

然而不能忘記的是，早在新冠疫情與社會動亂前，本港郵輪業的發展已經難言令人滿意。港府過去曾有建設「郵輪樞紐」大計，但在2013年建成的啟德郵輪碼頭，到2017年全年有郵輪停泊的日數不足一半，而有多於一艘郵輪停泊的亦僅得約個半月時間。當年對郵輪業在2023年可為香港每年帶來15億至26億元經濟效益的估算，今天聽來更是一大笑話。

疫情打擊讓郵輪公司清盤或撤出香港，其實只是將本港推廣郵輪業的錯誤方向加速呈現人前。像雲頂香港旗下星夢郵輪去年停運前，其「世界夢號」便一直靠「公海遊」多次短程出入，充撐逾半啟德郵輪碼頭停泊紀錄。這種情況說明了港府近年集中推銷以本地主場為主的「公海遊」，根本無助建設「郵輪樞紐」。

讓其他競爭對手追上以至超越香港的關鍵因素，無疑是政府缺乏長遠規劃思維。當初啟德「泊遊城」因經營不善、欠缺人流淪為死城，但附近大草地等環境吸引了不少市民，成為頗具吸引力的休閒場所，當局理應趁勢重建相關服務、交通配套，可惜該區發展再三錯失時機，連毗鄰「環保連接系統」單軌鐵路都一併胎死腹中，去到疫情肆虐期間，草地也被改建成為防疫設施。

去年2月20日，政府開始在啟德郵輪碼頭的空地，興建方艙醫院及隔離設施。（盧翊銘攝）

發展不能止於復常

談起「銀靈號」來港時，楊潤雄表示只要「復常」不走「回頭路」，相信就能逐步吸引旅客回到香港，讓旅客人數重返疫情前「全盛時期」。問題是疫情之前的香港，真的能算作什麼「全盛時期」嗎？本港再度迎來國際郵輪、陷入寒冬的旅遊業復蘇有望，固然是一個值得社會振奮的消息，但卻不代表我們就能夠被其蒙蔽眼睛，將目標下拉至單單「復常」到疫情前水平。

有關現象自然不單單限於郵輪與旅遊，其餘像造地建屋、創科發展、陸港交流、公民教育、修補社會撕裂等領域，都不應該因為當下香港「復常」在即，就忘了需要修補疫情以前老早出現的千瘡百孔。畢竟「復常」不過是走出疫情後的第一步，我們千萬別讓一時停滯帶偏終點，必須緊記真正目標是讓香港走上一條人人安居樂業的發展大道。