在艾可的最後一部小說《試刊號》，所謂的《明日報》的金主分明就是影射着貝盧斯科尼。小說設定的1992年，在現實中意大利名為「淨手」（Mani pulite）的反貪腐運動結束，原有的政黨政治分崩離析。小說中的金主來自米蘭，而現實中當年投身政壇的貝魯斯科尼也是來自米蘭，以「A米班主」而聞名。



只要視野不局限於英美，毫無疑問，特朗普和約翰遜都只是「美國貝老」、「貝老2.0」。縱控媒體，放浪形骸，煽動民眾，貝盧斯科尼就是這樣的一個人物。也就是說，民粹主義不是近幾年才出現的問題，早就在歐美民主政治中伺機而動。

貝老2011年在政壇失勢的時候，艾可便形容這是「一場噩夢的結束」。艾可筆下的《試刊號》，說出了「不是新聞成就報紙，是報紙成就新聞」這樣的諷刺話來。那時特朗普還未成為共和黨候選人，約翰遜也未鼓吹脫歐，但民粹政客的「後真相」操作已經躍然紙上。

艾可當然不是預言家。特朗普和約翰遜只是時代衍生出來的現象。即使不是他們，還是會有第二個、第三個這樣的政客出來蠱惑人心。

特朗普正在嘗試捲土重來，約翰遜剛在政治鬥爭中敗了一仗，貝盧斯科尼直到去年初還在夢想着自己能登上總統大位。即使他未能成功，但至少他能夠在羅馬的豪宅中宴請右翼份子，成功拉倒了德拉吉政府。

一個嫖妓、荒誕不經、涉及罪行數之不盡的老政客，拉倒了歐洲央行前行長、經濟學家、帶領國家走出了疫情的總理。意大利的政治是選賢任能嗎？誰又能保證英美不會產生下個特朗普、約翰遜？如果治理淪為政治鬥爭，政策簡化為宣傳，實幹等如是說好故事，那不管是不是民主選舉，不論是哪個社會，我們都難以期望能有良政善治。

貝老也好，特朗普、約翰遜也罷，雖說是歐美政治的產物，但更是現代政治、現代社會的現象，絕非與我們無關。見不賢，中國傳統並沒有教導我們嘲之諷之，而是內自省。「一國兩制」下的香港沒有能夠照抄的功課。怎樣的管治模式，如何達到良政善治，香港官員以及議員都必須積極探索。