仲點論政｜藉區塊鏈技術提升競爭力

以前讀書唸經濟學的時候，書本說價格是主導消費者購物的主要原因。但筆者自己消費時，往往考慮一些價錢以外的因素。後來偶爾看到一份2021年的消費者研究，原來品質才是一般消費者最關心的問題。要消費者排列購物時最重要的考慮因素，51%回答是產品的品質和價值，只有30%的人說是價格。



來稿作者：劉仲恒



確實，消費行為很受價錢以外的因素影響。例如不少人買月餅前，會先看看生產地。一看到是「香港製造」的，就放心掏出錢包付款。在這講究環保的年代，很多消費者願意付出更高的價錢購買有機、綠色、在生產過程中沒有涉及童工、不良勞工待遇的產品。我們經常說，香港要朝著高質量、高科技的方向發展。有否想過，發展區塊鏈技術會是一個突破口，可以提高香港很多行業的競爭力。

區塊鏈是新興技術，好處是可以通過提高跨業務網絡共享資料的可追溯性，來提高生產方和消費方之間的信任、安全性和透明度。以上面說過的月餅為例，區塊鏈技術可以讓消費者看到月餅所使用的材料和生產過程，是否都安全可靠。除了飲食業，區塊鏈技術還可以應用到其他行業。筆者有位朋友快要結婚，他的環保觸覺很高，給未婚妻購買鑽戒時，考慮的不是價格或品牌，而是鑽石的源頭和生產過程是否環保、鑽飾商在環境、社會和管治這些領域做得好不好這些因素。他最終購買鑽戒的那家商店，把鑽石從開採的那一刻起，經過工匠打磨和製造，送到門市，全程都通過區塊鏈技術一步一步傳送給他，整個過程完全透明。

這件事啟發了筆者，原來高端科技應用得好，是能搶到生意的，而且這情況在當下這注重環保和材料來源的年代裡尤其如是。在目前的應用裡，區塊鏈技術讓包括生產方和消費者在內的獲得許可人士，使用共享賬號。消費者由於可以監察整個高透明度的購買過程，因而對商品產生很大的信任，這種信任往往就是顧客掏出錢包前最後的考慮因素。

區塊鏈技術的應用仍算處於新發展和探索的階段。筆者認為，香港如果在區塊鏈技術方面下功夫，除了可以讓眾多行業實際得益，還能在法規等方面處於領導地位。由於區塊鏈技術尚未成熟，在使用過程中存在不同程度的風險，因而需要相關法律規制進行規管。但目前區塊鏈屬於一個實際發展快，建立法律規制滯後的狀況。香港在法制和司法方面享有優勢，而且使用的普通法可以跟世界主要貿易夥伴的司法制度接軌，因此我們可以爭取在管理區塊鏈技術法規方面早佔先機。

香港未來發展要走高科技的道路，這毋庸置疑。區塊鏈技術新興，可以發展的空間很大，值得我們大力投入。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。