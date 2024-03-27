來稿｜政府開支不能減少？財爺節流力度必須加大

來稿作者：簡永哲



新一份《財政預算案》預計本年度赤字為1016億元，財政儲備為7332億元，而下年度計及發債後赤字仍達481億元。財赤龐大，在現時經濟環境下，大家都會明白開源困難，但節流方面財政司司長陳茂波交到功課嗎？未來數年政府經常開支仍會平均每年增4.2%，他近日受訪時也只說「政府會以壓縮開支為主，增加收入為輔的方式應對財赤」，不敢用「縮減」這字眼。明顯地，財爺提出的所謂節流措施，力度遠遠不足以應對當前困境。

按常理，收入大減必然會「慳啲使」，但政府開支仍年年增加4.2%，即每年大約增加300億元。有些開支是不能減少的，例如醫療及教育，但佔最大比重的福利開支方面，一直有意見指應想方法削減，立法會議員也多次指出，一些不必要、重疊的福利措施可整合。可是財爺今年仍只跟前人做法，繼續向領取綜援、高齡津貼等人士出多半個月糧，涉及額外開支合共約30億元。

相比之下，筆者認為，預算案提出新的鼓勵就業試行計劃，相對地更為可取。該計劃是向領取綜援而有工作的殘疾人士，每月發放額外500元津貼，預計受惠人數約6800人，這種政策思路，才是「幫人自立」，長遠減少福利開支的正確方向。無論如何，支持弱勢基層人士當然要做，但在財赤嚴重下只懂照辦煮碗地無條件多出糧，並不明智。

政府另外一個主要開支來自公務員薪酬，相關開支上年度破紀錄高達1491億元，佔比約22%，而2023/24年度公務員繼續有人工加，中低層加4.65%，高層加2.87%。回想03年沙士爆發前後，香港同樣經濟低迷和財赤嚴重，當時政府為了展示其在2006年前解決財赤的決心，削減公務員編制10%，將公務員人數由19.8萬減至約16萬，當時的財爺梁錦松更建議公務員減薪4.75%，以減少約60億元開支，最終雖在公務員遊行抗議下，定出「0-3-3」的減薪方案，但總算做到節流效果。

現時公務員人數19.7萬，已接近重回當年高峰，今年財爺只繼續所謂「公務員編制零增長」，連凍薪一年也不敢提出。他曾解釋，公務員和問責官員的薪酬會對私營市場造成影響，言下之意是不希望政府起了帶頭作用，令一般打工仔可能被凍薪或減薪。這個說法其實站不住腳，私人企業有需要時必會減少薪酬開支，大多數都不會如政府般「死頂」，否則到最後導致結業，員工頓時失業，情況可能更糟。

公務員薪酬加薪方案去年中已訂好，政府為免引起太大反彈，今年要「死頂」也無辦法。筆者特別想指出，公務員編制以外職位，其實開支極大，近年亦一直有增長，例如2022/23年度，政府在人事編制小組委員會、財務委員會提交9個首長級「編外職位」供審議，估計年薪開支高達2129萬元。截至2023年5月，公務員首長級編外職位共81個，估計年薪開支為達2.5億元。這種「編外職位」，很多時都是為了成立一些「辦公室」或增設「專員」去推行一些新政策，但公務員本身是否已經工作繁重到不能兼顧，政府一定要新聘額外人手？大家可自行思考一下。

除了香港以外，不妨看看內地政府開支。國務院總理李強早前發表任內首份《政府工作報告》，指2024年赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元，在居民醫保人均財政補助標準提高30元、城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元後，一般公共預算支出是28.5萬億元，只比上年增加1.1萬億元，即大約4%。同樣經歷3年疫情，中國這麼龐大的經濟體，情況比香港複雜得多，開支增長也比小小一個香港低，說得樂觀一點，這反映財爺理財方面仍有很大進步空間。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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