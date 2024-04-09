來稿｜勿讓空地曬太陽　拆牆鬆綁振經濟

來稿作者：林家茵



漫步春季的維港兩岸，處處能感受到活力氣氛，數百個teamLab的夜光蛋、「梵高．樂印」藝術展覽、Art Central等一浪接一浪。與此同時旅遊業復蘇亦捷報頻傳，訪港旅客人數穩步上升，政府下一步擬部署在維港海濱設餐飲零售娛樂區，進一步谷高人氣。其實除了官方的活動外，還有很多市區的空地受條例限制，大部分時間處於閒置狀態，政府可考慮加快拆牆鬆綁，放寬相關空間限制，檢視管理模式，讓公私營協作打造亮點，舉辦豐富活動，提升香港旅遊業及城市形象，從而帶動整體的經濟效益。

根據旅發局數字，今年首季訪港旅客達到1,123萬人次，比去年第四季的1,068萬人次進一步上升，顯示旅遊業復蘇勢頭強勁。而内地農曆新年黃金周期間，整體訪港旅客數亦達到2018年同期水平，種種好的跡象均令人感到鼓舞。此時正應該趁熱打鐵，推出更多元、更具吸引力的活動，既增加來港旅客的體驗，亦吸引港人周末留港娛樂消費。

政府全力推動盛事經濟，但這些盛事大多在尖沙咀、金鐘、中環海旁，場地分散，較難帶來直接的商業或經濟價值，變相吃力不討好，無法將人氣變成財氣。其實香港還有很多休憩用地由康文署負責管理，但不允許設立任何商業或非商業的攤位，完全使用公園管理模式。即使是城中其他私人發展的公眾休憩空間，無論是舉行商業或非商業活動，都受到嚴格的條例限制，或需要提前向相關署方申請，大大限制其靈活度。

以維港為例，政府近年致力發展海濱長廊，但硬件成形，軟件卻未跟上。有立法會議員已經提出，作為香港最大亮點的維港兩岸，消費項目不夠多，而康文署亦無商業或者產業化概念，他們希望適度配合市場運作的節奏，檢視相關政策，跟上時代步伐。而海濱事務委員會成員亦建議，在海濱引入商業設施的時機較為成熟，可以展開官商民合作，讓政府與發展商或團體協商發展。

對於如何充分利用閒置的公共空間，美國有現成例子。在紐約市中心的Bryant Park，亦由一個名為Bryant Park Corporation（BPC）的獨立機構管理，他們與企業合作為公眾提供設施及娛樂項目，公園內也有不少咖啡店、熱狗車等的商業元素。

而内地在疫情之後，也發展出蓬勃的地攤經濟，更以新型市集形式出現。在上海及深圳不少鬧市街區，不時會見到主題豐富的市集，上海政府更在2022年修改市容環境衞生的相關條例，劃定公共區域可用於從事設攤經營等活動，探索利用公共區域有序發展夜間經濟、體驗經濟等，讓該些區域更貼地、更聚集人氣。而深圳也在去年從條例上放寬擺攤限制，出現了鹽田區沙頭角的「小港夜」夜市等網紅市集。可以看到，靈活運用公共空間及加入適量商業元素已經十分普遍，且可擺脫單一化及過時的經營方法。

香港要更好融合旅遊推廣，地盡其用，發展局及相關部門一方面可研究靈活開放海濱用地，例如觀塘、北角、紅磡等海濱空地，是否可以考慮改變純海濱用途，引入營運者加大投資，最終達到連點成綫的效果，在海岸綫造就更多具有特色的地標區域。另一方面，還可考慮開放更多市區的閒置空間，例如充分利用部分康文署或其他政府部門管理的休憩用地、商用物業對出的空地等，以便各方可舉辦更多元化的活動，吸引港人和遊客打卡、消費，這不僅能夠善用土地資源帶來人氣，亦激活零售業，創造更多就業機會，達至提振經濟的目的。

盛事經濟的最終目的是讓全社會有錢賺，無論是公營、私營、市民都是城市的持份者，大可各盡其力、合作共贏。

作者林家茵是地產代理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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