來稿｜應對災害須強化防護演練

來稿作者：陳文坪



災後重思，是必須且必要的。如保護生態環境，加強防災演練，必須嚴格執行。資訊傳達、緊急演習、民眾參與等等這些環節須做足做好。自然災害雖難以避免，但做好防範措施卻是可行。災害是無情的，但如何把災害發生時將損失降到最低，減少人命傷亡，日前台灣花蓮7.2級強震的低傷亡人數，是值得各地政府探究的。

近來大陸的江西、台灣的花蓮相繼發生水災、地震等災害。首先，對在災害發生時不幸罹難者深表哀悼。人類在自然災害面前是多麼渺小與無助，因此，敬畏自然、保護環境、做好防範，是人們在生活中必須加以重視與認真對待的。

台灣花蓮近海4月3日早上7時58分發生7.2級強震，一個多星期來，餘震次數多達三位數。4月13日，地震迄今造成17人死亡、1155人受傷、2人至今失聯。

地震強度7.2級，威力相當於32顆原子彈爆炸，破壞力之大可想而知。據花蓮縣政府統計，全縣176座建築受損傾倒，其中21座樑柱重創，必須修繕或拆除。這包括市中心知名景點東大門夜市附近，嚴重傾斜的兩棟民宅：五層樓的北濱街大樓、九層樓的軒轅路天王星大樓，因危及公眾安全，也隨即加以拆除。看來，政府行動之快、行事果斷，行政有章可圈可點。

而大陸江西省3月31日也天降風雹災害，造成南昌、九江等9個區市、54個縣9.3萬人受災，也造成7人死亡，直接經濟損失1.5億。

科技一日千里，卻也有所侷限。至今為止，地震多時是在即將發生前的分與秒中之間才能偵測預報，現有科技都難以精準提早預報。這也就是當地震發生時，人們難以及時逃離大樓或遠離建築物的原因，只能暫時躲在室內比較堅固的地方保命。然而，相對於地震，風雹、暴雨、大暴雨等卻是能利用現有科技作較精確的預測與預報。也就是說，可以提前做好防範措施來降低財物損失，特別是可避免人命傷亡，卻是能達到的目標。

回顧去年12月18日，中國大陸位於甘肅和青海兩省交界處的臨夏州積石山縣，深夜發生6.2級地震，造成至少127人遇難，超過千人受傷。罹難者高達三位數。

可見，台灣花蓮發生7.2級強震，與其它發生地震的地區相比，所造成的人命傷亡可說是低位的。這說明什麼？

是因為，長期以來，當地政府對防災工作都落實到位，平時也加強各項災害的防範演練，教導人民如何做好防災工作、如何保護自身及家人安全；當發生地震時，如何避免恐慌、如何做到不驚慌失措；過去多年，人民也從大小地震與防災演練中，不斷提升了人民的防災意識與韌性，人民也從中學到對災害發生時的防護，也做好應對措施。

例如，從媒體報道中得知，一家孩童託管中心的職員，在地震發生時，隨即將牀架移到孩童的睡牀四周，預防地震時發生東西倒塌而傷及孩童。畫面曝光後，被媒體、網民一面贊好。這就很好說明，台灣人民對災害發生的沉着應對，而不是爭先恐後的逃離。

一些駐台記者也發回報道，說地震發生後，花蓮許多民眾都自發地以義工參與賑災工作，幫助受災災黎安頓生活。報道說：「民間除了供應物資，還提供全方位支援。在小學大禮堂設置的災民收容所，據稱地震後短短四小時，就搭好帳篷隔間、臨時浴室和廁所。隔間裏有牀、枕頭和被單，為災民提供隱私和尊嚴的個人空間。多個社會福利團體和宗教組織，也迅速在現場設櫃台，為災民安排臨時住所，甚至提供心理輔導和靈性指引。」

從文中的「帳篷隔間、浴室廁所、牀被枕頭、心理輔導、靈性指引」中可以窺視，民間行動快速、有條不紊，不單提供硬體設施，也提供心靈慰藉需求。如此這般井然有序、條理分明，迅速就緒，這些都是平時需要演練才能達成的，而非臨時抱佛腳的僥倖心理就能做到的。

21世紀的今天，人類可以上天建太空站、下萬米深海底探索研究，一些計時儀器甚至精準到秒以後的四位數，但唯獨對地震預報難以準確預測。可見，人類在面對災害可說是難以抗拒，只能作善後事宜，以把損失減到最低。奈何？

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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