奇妙的揭發者｜委任葉劉淑儀當香港倫敦經貿辦代表

面對新的國際政治形勢，香港需要有新的對外關係佈局。最近英國警方拘捕香港駐倫敦經貿辦行政經理等三人，指控他們涉嫌違反英國國安法，觸發一種緊張的氣氛。氣氛緊張還緊張，香港需要有應對新形勢的策略。



香港需要一個高政治能量、了解香港運作、了解英國運作的駐英人物，從而能夠更主動積極應對未來的挑戰。所以應該考慮政治任命港府駐倫敦辦事處負責人，最好的人選當然是委派行政會議召集人葉劉淑儀女士。若由葉太出任港府駐倫敦經貿辦事處代表，可以產生更大的政治能量和影響力，應對未來的桃戰。

葉劉淑儀為現任立法會議員、新民黨主席。她在1975年加公務員職系，1998年至2003年擔任保安局局長。她是李家超特首最重要的政治智囊之一，曾經是資深政務官，對香港管治運作有深度理解。她曾是2003年《基本法》23條立法的重要推手，又曾經留學美國，獲美國史丹福大學碩士，英語流利，也認識英國文化，能夠更有效介紹香港，說好香港故事，對促進香港和英美社會之間的正面理解和認識，將會產生更積極的作用。

香港很多大企業和英國有着深厚的關係，例如太古集團、匯豐銀行與置地都是英國資金背景、來自殖民地時期的國際企業，由政治任命人士出任駐英香港代表，能夠和國際企業作高層次協調和溝通，也可以代表香港在英國進行不同類型的游說以及高層次公關工作。

香港的境外辦事處負責促進香港的經貿利益，以及支援海外企業在香港拓展業務。有一些重要的辦事處，例如倫敦、東京、紐約、華盛頓等，其經貿專員應該透過政治任命的形式，委任來自商界、政界，具國有國際經驗的人士，透過政務官的行政配合，形成一個團隊去運作。不是說要取消現在由政務官擔任的體制，但應該開設政治任命的境外辦事處模式，讓這些有人脈、有政治能量的人士，更積極地為香港說好香港故事，做好對外關係的工作。

香港特區政府需要重新考慮和佈局，才能更有效地應對未來香港面對的國際環境和挑戰。中美關係持續緊張將會變成常態，香港需要有新的應對方式去處理在中美緊張關係之下西方和香港不同類型的互動，才能夠有板有眼，保持穩定，在西方社會建立平台，有效地向國際解說香港政府的政策。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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