來稿｜「紅巴轉綠」暗藏風險

來稿作者：池卓龍



運輸署為紅色小巴推出「特選紅轉綠」計劃，邀請11條經營超過5年、已參與二元優惠計劃、路線內的車輛只行駛該單一路線並每日提供全日服務、及該紅巴路線的單一營辦商，申請把紅巴路線直接轉為綠色專線小巴（綠巴）路線營運。此舉避免有關路線「轉綠」過程中重新遴選，原有營辦商可避免在遴選過程失去經營權，亦避免遴選期間作更換全新小巴車輛等巨額投資。

但若然路線已在「金剛圈」（紅色小巴禁區）外營運已久，預期「轉綠」後行駛路線不會有大改動時，不禁要反思紅巴「轉綠」經營的意義。

紅巴最大的優點是具彈性及規管較少，例如開車時間可因應需求而調整、行車路線也可應交通情況作改道。轉為綠巴經營後，營辦商須按照服務詳情表上的班次開出，非繁忙時間仍須提供服務穩定班次。即使遇上塞車，綠巴將無法擅自改道避開，或有機會加劇主要幹道的交通流量負擔、增加乘客的乘車時間。

成為綠巴營辦商後，所有司機須與營辦商訂立聘用條件及僱傭合約，過程或會產生勞工保險等額外支出，甚至有司機因而離職，增加人手不足的營運壓力。營辦商往後每月須向運輸署呈交營業月報、提交周年帳目等，過程涉及投放額外行政資源成本。

一旦紅巴營辦商「轉綠」後經營不善，我們更關注運輸署有否留有退路，供參與計劃的營辦商終止綠巴服務，重新轉回紅巴經營同一路線、避免影響市民出行選擇。計劃原意為紅巴營辦商提供一個較為穩定的營商環境，運輸署同時可透過客運營業證的條款，對營辦商的服務作出規管。若日後參與計劃的營辦商在綠巴服務未能符合服務詳情表的規定，運輸署可根據客運營業證的條件和既定的監管機制作跟進管理。情況就如野生動物為生計自願走入動物園籠牢，放棄自由、接受圈養換取安穩生活環境，業界須認清自身環境三思而行。

作者池卓龍是Minibus Collections編輯、香港運輸物流學會特許會員（CMILT）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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