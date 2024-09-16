來稿｜從港姐選舉看香港重生

來稿作者：王偉傑



今屆香港小姐曲終人散，故勿論奪得后冠佳麗是否實至名歸，但今屆香港小姐的確注入了不少令人驚喜的元素，足以為各位千方百計「省靚」香港金漆招牌的問責官員帶來一些啟示。

曾幾何時，香港小姐的確是代表香港的一張名牌，但隨着內容及參選佳麗的質素每況愈下，以有味笑話對佳麗的身材評頭品足，從而令香港小姐這個頭銜淪為是否能嫁入豪門茶餘飯後的話題，香港小姐選舉的確曾變得黯淡無光。然而，這屆穿著華麗、談吐得體的清一色女司儀，幫香港女性挽回了不少面子。

除了泳裝項目展示身材外，還有由國際名設計師精心炮製的禮服，還有專突顯東方女性美的旗袍，在胸襟前展示龍形圖案的刺繡，更是畫龍點睛之作，充分顯示出無線電視不惜大破慳囊，也為香港女權主義爭一口氣。若將來屆香港小姐選擇移師即將開幕的啟德體育館，由殿堂級天皇天后帶傾年輕歌手在舞台上狂歌勁舞，相信比「靜俏俏」在海旁做無人機表演，或如「倒錢落海」般亂放煙花，更能吸引來自世界各地不同的旅客。

四強佳麗在辯論環節耳目一新，跨性別洗手間、分居婚姻等甚具爭議的話題也毫不忌諱供佳麗在直播暢所欲言，毫無違和地突顯香港這個國際大都會的包容性。各位佳麗的對答也是有備而來，唇槍舌劍之餘也不失優雅，比起議事廳內議員浮誇的演技，空洞的內容；官員耍官腔的口吻，木訥的回答更能吸睛。忽發其想，若這批佳麗在任期滿後棄而重政，會否為現在僵化的政治生態帶來一絲希望？

當振興經濟遇上擺夜攤賣燒賣魚蛋，而不是著力扭轉產業結構嚴重傾斜；當吸引高端旅客換來一大批特種兵窮遊香港，迫爆五星級酒店廁格但酒店入住率卻急降；當響應環保大趨勢卻迫走大型回收公司流落異鄉，垃圾徵費胎死腹中；當賣地收入斷崖式下降但維護治安的警察在「抄牌」及亂過馬路的罰款卻屢創新高；究竟現屆特區政府是致力於為港人每日解決一個問題，抑或與港人活在另一個平衡時空？

無綫電視曾被年輕一代嫌「老土」，「膠劇」不斷，節目過時，但尚能「知恥近乎勇」，耗費心血炮製「新聞女王」等高質素劇集，為這個陪伴香港人成長的電視台挽回一點面子。施政報告宣佈在即，究竟現屆特區政府能否返回現實，看清廣大市民正處身於水深火熱中，而不是擺出執10間開16間的詭辯，屆時港人或許能窺見香港能有浴火鳳凰般重生的希望。

作者王偉傑是香港未來教育協會。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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