楊莉珊｜「浩渺行無極，揚帆但信風」契合香港的現實和未來

行政長官李家超在國慶酒會致辭時，借唐詩「浩渺行無極，揚帆但信風」，將香港比喻為在廣闊無垠的大海揚帆起航的船，期待各界能乘二十屆三中全會東風推進改革，與國家同進步，為祖國發展作出更大貢獻。詩句意境宏大，志向高遠，既祝福遠行的朋友，亦期許自身努力駛向前景光明、運勢正好的未來，十分契合當前香港發展的情況。李家超致辭表示，香港處於關鍵的經濟轉型期，機遇大於挑戰，必須因地制宜，不斷改革，識變、求變，破瓶頸、補短板、除障礙，鞏固和提升自身優勢，開拓新發展領域，讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。



來稿作者：楊莉珊



原典：「浩渺行無極，揚帆但信風。雲山過海半，鄉樹入舟中。波定遙天出，沙平遠岸窮。離心寄何處，目斷曙霞東。」這首詩出自唐末一位僧人筆下。詩僧尚顏送別他的朝鮮朋友，於是寫就一首五言律詩《送樸山人歸新羅》路途相贈，開篇就是這一句「浩渺行無極，揚帆但信風。」「浩渺」，浩瀚廣闊、渺莽遼遠，「無極」，無邊無垠、無涯無際，「信」，聽憑、任由之意。「浩渺行無極，揚帆但信風」，代表前路廣闊、前途無量，禦風而行、一帆風順。這句詩是祝福遠行的朋友揚帆正高、志向正遠，是讚頌駛向的未來運勢正好、前景正明。

而這句詩，被習近平主席2013年10月7日在印尼巴厘島出席亞太經合組織工商領導人峰會發表演講時引用。習近平主席說道：「浩渺行無極，揚帆但信風。」亞太是我們共同發展的空間，我們都是亞太這片大海中前行的風帆。亞太未來發展攸關亞太經合組織每個成員的利益。

當人類文明進入到互聯網時代，中國擁有著世界上最多的線民數量、最快的網路行業發展速度。如果說，歷經五千年檢驗的文化是傳播內容，正在改變時代進程的網路是傳播方式，那麼，在內容上和方式上，當代中國都具有強大的優勢——五千年的文化自信保障，七億人的網路強國保障，就是「浩渺行無極」的文化海洋疊加著「揚帆但信風」的時代機遇！

黨的十八大以來，習近平總書記多次引經據典、援古證今，賦予典故鮮活的時代內涵，深刻闡釋中國共產黨初心如磐、歷久彌堅的精神密碼。

「浩渺行無極，揚帆但信風」，這樣的金句在古詩文和習主席用古典中頻繁出現，例如2017年歲末迎新之際，習近平主席將千古名句「潮平兩岸闊，風正一帆懸」信手拈來，寄意深遠：新時代中國特色社會主義的航線已經明確，中華民族偉大復興的巨輪正在乘風破浪前行。「潮平風正」，有中國共產黨掌舵領航，有中國改革發展的浩蕩東風，有全國各族人民揚帆劃槳，中華民族偉大復興的巨輪一定能夠抵達光輝的彼岸！

行政長官李家超在國慶酒會上致辭，借唐詩「浩渺行無極，揚帆但信風」，指出過去四分之三個世紀，中華民族實現從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。在國家發展的路上，香港一直是參與者、貢獻者和受益者。香港的發展離不開國家，國家永遠是香港最堅強的後盾。國家發展一日千里，在前行的路上，香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，把握機遇，全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福。

李家超說，香港會繼續強化自身優勢，抓緊發展機遇，讓一個個「金字招牌」更加閃亮；香港要進一步深化改革，發展經濟，改善民生，團結各界共同推動香港由治及興；香港要繼續主動融入國家發展大局，當好國內國際雙循環的「超級聯繫人」和「超級增值人」，全面提升香港的國際競爭力。李家超指出，百年未有之大變局加速演進，香港處於經濟轉型期，前進道路上有挑戰，但機遇大於挑戰。香港要通過「破瓶頸、補短板、除障礙」，不斷改革，固本培元，鞏固提升香港優勢。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。