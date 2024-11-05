來稿｜劉德華主演的《焚城》帶你走進輻射的世界

近日，香港影星劉德華主演的電影《焚城》正在熱映。影片以虛構的放射性物質銫-137洩漏事件為背景，再次將「輻射」這個話題帶入大眾視野。作為一名醫學物理學家，我認為這是一個很好的契機，讓我們一起來探討輻射防護和日常生活中的輻射接觸問題。



撰文：張浩賢



輻射是一把雙刃劍，它在造福人類的同時，也可能帶來潛在的危害。醫學上，放射性同位素銫-137被廣泛應用於輻射儀器的準確性監測。一旦銫-137大量洩漏，其高能伽瑪射線將對人體健康和環境安全構成嚴重威脅。因此，我們必須樹立科學的輻射觀，一方面要認識到放射性物質的醫學價值，另一方面也要清楚輻射的危險性，學會如何正確地防範和應對。

在日常生活中，我們主要接觸的是低劑量的本底電離輻射，如宇宙射線、地殼放射性核素和室內氡氣以及醫療X射線等。香港天文台提供了即時的輻射水平監測數據，公眾可以隨時了解本地的輻射水平。市民可以根據香港衞生署轄下的放射衞生科的法例和指引，例如大眾每年所能接受的輻射水平是1毫希。國際間也有相關專業委員會，例如國際放射防護委員會（ICRP），他們會不定期收集及覆核有關輻射對人體傷害的最新數據，對大眾可以接受的輻射劑量數值作出調整。但長期、累積性的輻射照射仍有可能誘發癌症等疾病。因此，即便是常規的醫學影像檢查，也要遵從醫囑，避免不必要的重複曝光。

放射診斷和治療是現代醫學的重要方法，但我們絕不能掉以輕心。每一次使用X光、CT或放射治療，醫護人員都會嚴格控制照射劑量和時間，並要求患者穿戴防護裝置。這些舉措雖然簡單，卻能有效降低輻射風險。類似地，在核醫學、放射治療、核電站等高輻射場所工作的人員，也必須嚴格遵守防護規程，定期接受培訓和體檢，確保自身和公眾的安全。

面對看不見摸不着的電離輻射，恐慌和誇大其詞無濟於事，也不要盲目相信所謂的「防輻射神器」。我們應該以科學的態度認識輻射，學習正確的防護知識。在享受現代醫療和科技的同時，提高警惕，與不必要的高劑量輻射保持安全距離。

電影《焚城》以誇張的藝術手法呈現了一場虛構的輻射災難。雖然現實中銫-137洩漏的可能性很小，但我們同樣面臨着或大或小的輻射風險。應對這些風險，特區政府應制訂嚴謹的法規標準，加強放射性物質的監管；醫療機構要嚴格執行輻射防護制度，最大限度保障患者和工作人員的安全；公眾則要增強防護意識，理性看待輻射技術，不信謠不傳謠。

輻射防護沒有終點，只有進行式。讓我們以《焚城》為鑒，用理性和智慧來對待輻射這把雙刃劍。善用其利，規避其弊，讓放射技術在造福人類健康的道路上行穩致遠。同時，時刻警惕高劑量輻射的危害，用科學築起防護之盾，共創安全、美好的未來。

作者張浩賢博士是香港理工大學客座副教授、社區體育事務委員會委員、青年委員自薦計劃委員、醫療科技學人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。