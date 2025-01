尹瑞麟｜從內地高中「思想政治」教科書認識中國「深層意識型態」

還記得當年書店的當眼位置擺放著的一本暢銷書,題為「Letters of a businessman to his son」(企業家爸爸給兒子的30封信)。看著該書,不禁對作者在選題時的匠心獨運,暗暗稱許,因為天下間任何一位父親對兒子說的都會是心中所信的真心話,坊間教導如何成功緻富的書藉如汗牛充棟,但父親對兒子說的最為「真誠」、「不做作」和期望能「傳承」的所信。



因此,要深入認識一個國家,通過閱讀其中學教科書,特別是高中的「公民」、「社會」和「歷史」教科書,是一個直接、系統和具權威性途徑。畢竟,教科書面對整體學生,還要通過考試來確定學生們的理解程度,代表着國家對下一代的傳承和期望。

同樣地,在各方面嚴格管理下的中國,其「思想政治科」教科書,特別是高中採用的同科教科書,功能相信也是一脈相承。從中,我們得以管窺今天中國,包括黨員和非黨員,以及內地網上較表現為被稱為熱愛中國共產主義、民族主義、強烈愛國思想網友們的世界觀、人生觀、價值觀等深層意識型態。

內地大型書店都設有專區陳列中、小學教科書和相關教輔。高中《思想政治科》全套教材共分七個單元:必修部分為《中國特色社會主義》、《經濟與社會》、《政治與法治》、《哲學與文化》;選擇性必修部分為《當代國際政治與經濟》、《法律與生活》、《邏輯與思維》。就以筆者手頭上其中一本由遼寧教育出版社出版的《學霸提分筆記高中思想政治》(2024年,第6次版)為例,共315頁,內容除了就各單元的教材和相關解說之外,還收羅歷屆各地高考試題,點撥正確答題及解說。

以下,摘錄了教科書必修部分單元相信較具「衝擊性」部分。「衝擊性」指的不是對在內地長大的人士,他們對這些教材內容耳熟能詳。但對於不少境外地人士(包括港人),其遣詞用字和思維也許有「違和感」。

作者認為從「思想政治科」教科書,得以認識今天中國的世界觀、人生觀、價值觀等深層意識型態。(相片由作者提供)

「思想政治科」教科書內容摘要

1、《中國特色社會主義》:當中重點包括,「堅持和發展中國特色社會主義,就必須始終堅持党的自我革命和党領導的社會革命的高度統一」。此外,更為耀目的是「資本主義必然滅亡:資本主義終究要被社會主義所取代,這是歷史發展的必然趨勢」,也是「資本主義的命運」,「只有社會主義才能救中國」。

2、《經濟與社會》:值得關注內容是「國有經濟控制國民經濟命脈,對經濟發展起主導作用」,「非公有經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分」,也就是說,要分清主導作用和組成部分兩者優次。原因是「市場調節有侷限性,它存在着自發性、盲目性、滯後性等弊病」,與此同時,更要求「非公有制經濟人士要堅持愛國敬業,堅持守法經營,堅持回報社會、堅持回報社會、積極承擔社會責任,樹立企業的良好社會形象」。

3、《政治與法治》,值得關注的是,書中指出「『公民』是一個法律概念,包括人民和敵對分子,『人民』是一個政治概念,是相對於敵對分子而言的」,也就是說,當被列為敵對分子後,人民便不再是「人民」一份子。還有,「人民民主專政包含對廣大人民實行民主和對極少數敵人實行專政兩方面」,「實踐充份證明,由中國共產党領導中華民族實現偉大復興,是歷史的選擇,是人民的選擇,是正確的選擇」。

該書強調,雖然「人民代表大會制度在我國政治體系中居於核心地位」,「必須堅持黨領導立法、保證執法、支持司法、帶頭守法,把依法治國與依法執政統一起來」。

4、《哲學與文化》強調「矛盾是事物發展的源泉和動力」,「矛盾的鬥爭性是絕對的、無條件的、永恆的」。

另外,「革命文化和社會主義先進文化積澱着中華民族最深層的精神追求」,為進一步說明中華民族獨特的精神,教科書詳列了中國在近代不同時期的代表事例,即,在新民主主義革命時期(井岡山精神、長征精神、遵義會議精神、延安精神、西柏坡精神等);社會主義革命和建設時期(抗美援朝精神、紅旗渠精神、大慶精神和鐵人精神、雷鋒精神、焦裕綠精神、「兩彈一星」精神等),改革開放和社會主義現代化時期(特區精神、抗洪精神、抗擊非典精神、載人航天精神、抗震救災精神等),中國特色社會主義新時代(探月精神、新時代北斗精神、探月精神、偉大抗疫精神、脫貧攻堅精神、北京奧運精神等)。

上述文字都是來自今天內地全國使用的教科書,對不少港人可能感到陌生。本文不厭其繁地摘錄下來,目的更好地展現實上的認知差距。

重視「思想政治」教科書的多重意義

上述摘錄,不排除,也不否認,有人會感到「敏感」。但此時此刻,引介「思想政治科」教科書及其內容,是有著多重原因和意義。首先,與西方社會人士交往,個人經驗,對方很快便想了解你的「意識型態」,是天主教徒、基督教徒、回教徒、佛教徒?在那裡受教育等?感興趣是因為意識型態大致主導著對方的行為,方便交往。

第二,香港的發展要融入中國發展大局,上述摘要,或許有助從香港和外部世界角度出發,在瞭解對中國的認知當中,早已存在和不被察覺的差距。國家主席習近平在香港回歸25周年大會上表示,希冀香港能夠發揮「促進東西方文化交流、文明互鑒、民心相通等方面的特殊作用」。長期處於殖民地管治下的香港,對於當前中國的「國體」、「國政」、「國情」的認識,能否擔此「平台」重任?

第三,認識當然並非等於全然認同,但承認差距(Agree to disagree)的存在卻是解決分歧的起步。上述教科書是全國性的,公開性的,對於西方社會的學術界、外交界、政界和文化界而言,這些內容都不是「國家機密」。

第四,中國與西方社會日益對立,西方社會對中國的研究,除了從地緣政治、安全保障、經濟金融和科技等角度來分析分歧成因外,或許我們也可嘗試從「文明基因」角度,多加分析。或許這有利於進一步瞭解對立的「意識型態」底因,或許能為「一廂情願」地尋求緩解之道,帶出新的端倪。

作者尹瑞麟曾長期供職國際政府組織、國際會計師事務所。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。