思哲研究所｜香港應如何推動真正南北文化交流？

相較人才流動，思想的交流才是民心相通的重心。只有思想的交流碰撞，才能為地區凝聚共識，管控分歧，創造出亞洲為本的思潮。政府近年舉辦不少大型論壇，例如「青年發展高峰論壇」、「家庭暨婦女發展高峰論壇」、「國際申訴專員高峰論壇」、「香港法律周」、「香港金融科技周」等一系列國際級論壇。這些論壇都針對香港的獨特性，例如普通法基礎，金融科技，廉能公共服務等，推動區域的經驗交流，為區域發展凝聚力量。



政府為香港未來指明方向，但更重要的是香港各界如何從各方各面聯繫東盟各界，真正實現民心相通。



撰文：邱家進



香港： 全球對話之地

香港作為獨立關稅區，享有憲法權利，可單獨地以成員身份單獨參與國際組織和會議。這一獨得的身份，使得香港可以在國際事務上發揮獨特的聲音，助力國家擔當全球治理重任。

上月初，團結香港基金與全球化智庫合辦「再思香港論壇：擁抱中西邁向南北」，會上嘉賓提到香港可成為全球對話之地。目前，駐香港領事機構共有122個，其中有62個總領事館、52個名譽領事館和8個國際認可機構。是僅次於北京的最多國外領事機構的中國城市。

無獨有偶，外交部駐港公署崔建春特派員，早前在香港大學智庫當代中國與世界研究中心主辦的「2024東盟-中國論壇」，亦引用駐香港領事機構數目的數據，並明確指出香港應善用自身與東盟之間的天然「紐帶」，擔當中國與東盟經貿合作的「橋樑」，以及作為中國與東盟推動一帶一路合作的「基地」。同一場合，香港大學哲學系助理教授在主持包括柬埔寨及緬甸等東盟新興經濟體在內的資深公共行政專才論壇時，便提出了必須讓香港成為中國土壤上最開放而海納百川的人才庫，大幅增加從東盟的移民。

港大當代中國與世界研究中心(CCCW) 舉辧「東盟-中國論壇」(ASEAN-China Forum), 多名來自東盟等國的外交官、學者、企業代表等出席, 就東盟發展、與華雙邊關係等交換意見。(毛詠琪攝)

若香港的商界與民間要成為東盟與中國之間的「超級增值人」，便需要深入了解東盟各國的形勢，精準了解發展長短板，運用香港以及大灣區，乃至中國的優勢，助力東盟發展。

非東盟成員的香港在文化發展上能發揮什麼作用？

讀到這裡，有讀者會問：「在東盟的區域化進程上，並非東盟成員的香港能有什麼樣的角色呢？」筆者認為，香港作為自由貿易的堅持支持者、中國與東盟之間的超級增值者、高效廉能公共服務的範例，實在有太多領域能夠與東盟交流合作。

近期由申訴專員公署舉行的「國際申訴專員高峰論壇」，就是當中的一個好例子。香港能夠利用自身公共服務的經驗，推動東盟成員國，乃至全球其他地區的公共服務發展。

又例如，香港貿易發展局舉辦的「創業日」，成功邀請到大灣區多個青創基地，和東盟的創業團隊齊聚一堂，進行商業對接。推動青年創業，是《東盟經濟共同體2025藍圖》的一項重點。不少區域內的青創機構剛剛起步，香港有不少的空間可以與東盟相互交流。

再例如，去年民青局首次舉辦的「青年發展高峰論壇」，成功邀請到內地以及東盟多個青年團體參與。東盟人口以青年為主體，所以這種以青年為主體的交流論壇，在當前的東南亞相對盛行。香港的民間團體能夠就不同青年議題，組織更多中國與東盟之間的交流活動，開拓青年人的眼界。例如，香港菁英會自2009年起，舉辦多屆博鰲亞洲論壇青年會議，去年亦針對氣候變化與人工智能圓桌會議，讓年輕人就議題相互交流。

當然，以上的幾個例子只是良好的開端。香港要加深與東盟的關係，就需要走入東盟關心的議題，為東盟區域化發展進程作出貢獻。比如，香港能夠運用良好的法治基礎，在打擊東南亞電騙集團上出一分力。香港能夠去年10月簽署的《中國—東盟關於打擊電信網絡詐騙和網絡賭博的聯合聲明》基礎上，協調跨國機制加強打擊電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪。並在今年於香港舉行的「中國—東盟成員國總檢察長會議」上，提出一系列建立有效起訴和追蹤的協作機制。

再比如，香港貿發展局自2021年起每年舉辦「亞洲醫療健康高峰論壇」，每年的峰會均能邀請到世界各地的投資人，醫療初創公司分享交流。成為對話平台固然對資訊交流有莫大的幫助，但香港不能止步於成為「超級聯繫人」，更要成為「超級增值人」。香港可以積極探討如何協調東盟各國成立中醫藥發展的協調機制，將香港公營醫療的中西互認的認證經驗系統化并推廣至東盟各國，建立香港與東盟的傳染病通報機制等。

行政長官李家超率領特區代表團訪問東盟三國。

除了機制上的聯通，作為中外文化交流中心，文化流動亦是香港能夠助力中華文明傳播交流的重要一環。近年，香港—東盟協會參考法國五月的做法，舉辦東盟電影節，加深香港與東盟之間的文化交流，以電影為媒介，折射東盟的社會現狀，當地的思潮和文創產業的發展。其中泰國億萬動畫「暹羅訣：九神戰甲」，就以泰拳文化為背景，講述一位擁有九神戰甲的泰拳少年，挽救苦難中的王國。動畫與描繪盛唐文化的動畫片「長安三萬里」一樣，通過提煉當地豐富的文化，創造出新的文化產品。縱觀歷史，無論是唐代陸上絲綢之路的開端長安，還是宋明時期海上絲綢之路的啟航站泉州港，都是百川匯流之地。

香港如今正站在漢字文化圈、中南半島文化圈與海洋東南亞文化圈，三大文化圈的交匯之處。與伊斯坦堡丶唐代的長安與疏勒丶明朝的泉州港丶文藝復興時期的威尼斯共和國和孟加拉文藝復興時期的加爾各答一樣，處於文化圈的交匯之處。這種文明交接帶位置，由於受到外來文化的沖擊，最容易提煉內在文化的精粹，孕育出新的思潮。如何延續五四運動精神，探索中華文明的內核，在新國潮的基礎上，為中華文明開啟新篇章，香港在未來有着不可或缺的角色。

如何充分發揮香港的港口特色，成為東盟人才滙聚之地，南北文化交融之處，實現中國與東盟的軟聯通，是一個相當龐大的議題。

作者邱家進是思哲研究所高級研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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