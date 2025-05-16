思哲研究所｜從河南漯河港的開發經驗　看內地政策制定的複雜性

漯河港是一個位於河南省內河的小型港口，它只能承載約1,500噸級別的船隻，與上海港的超50,000噸級別相比可謂微不足道，承載不起國際貿易的功能。然而，這一個看似不起眼的港口，為何會在2010年被開發？建設背後又隱藏着怎樣的意義與挑戰？



來稿作者：李冠儒



漯河港的開發並非一蹴而就，而是經歷了漫長的歷史積累與政策調整。1960年代，漯河曾是中國內河水運的重要節點之一，當時主要依賴木船運輸，甚至需要人力「拉船」。然而，隨着公路技術的快速發展，資源逐漸向公路運輸傾斜，水運的地位逐漸被邊緣化。直到2019年中旬，漯河港才正式建成，成為河南省內河運輸的新起點。那麼，為何要開發這樣一個承載能力有限的內河港口？

一是為了區域經濟平衡。漯河港的開發有助於促進河南省內區域經濟的平衡發展。通過提供更多的物流選擇，可以降低運輸成本，提升區域內外的貨物流通效率。二是公路運輸飽和。隨着河南省公路運輸的快速發展，公路網絡已趨於飽和，進一步擴展的成本和難度較大。因此，轉向水運成為一種可行的替代方案。三是環保與可持續發展。水運相比公路運輸具有更低的碳排放和能源消耗，符合國家綠色發展的政策導向。既然有這三種好處，何以現在才開始發展呢？

追本溯源，漯河港的開發過程並非一帆風順，經歷了多次政策調整與區域協調，迎來了不少關鍵的挑戰和積極的措施。先是資金來源的變化。最初，漯河港的開發依賴國家層面的運河補助。可隨着國家政策的調整，補助改為由河南省級自籌。2017年，河南省交通投資集團（下稱「河南交投」）應運而生，2022年3月，河南省為整合全省內河航運資源，組建中豫國際港務集團（下稱「集團」），負責港口的擴建與運營。

其次是環保要求的提升。2015年至2016年間，國家對港口環保標準提出了更高要求。例如煤炭必須存放在倉庫內，不可露天堆放。為滿足這一要求，漯河港緊急加建了新的倉庫設施。

此外還有區域協調的難題。漯河港的建設涉及下游周口市等地的利益，周口市的水閘需要維修，影響到漯河港一期的工程進度，到2019年上旬才完成修復，也就到中旬才能開幕，幸好目前迎來了管理體制的轉變。2019年之前，河南省內河運輸由各市分散管理，效率自然低下。其餘案例還有某年6月A市開始維修部分內河設施，同年8月B市又維修另一部分，導致下半年某內河運輸被迫暫停。

為解決上述問題，2022年建立的「集團」可以統一管理內河運輸，統管河南省包括漯河港、周口港在內「四港聯動」，漯河港發展阻力從此大減。

綜上，河南的水運是近十年才重新起步的，因此河南是在近期才開始積極學習江蘇包括多式聯運、環保升級、政策協同在內的各類內河管理經驗，畢竟江蘇內河多，河南省「十四五規劃」就提及要多向徐州港這個典型案例「取經」。反觀上海、杭州等地的情況與河南不匹配。以往省內的水運可謂各有各管，是因為其處於「有跟沒有」的階段，各市按照水資源的豐富程度判定要不要發展，如今各市已有一定基礎性，未來要提高效率與質量，加之公路已飽和，漯河港才應運而生。

未來，漯河港的開發依然面臨挑戰，但前景可期。目前漯河港的二期項目已穩步開展，投資額約20億人民幣。在「集團」的協調下預計該項目將在兩年內快速建成，將進一步提升港口的承載能力與運營效率。此外，隨着公路轉水運、公路轉鐵路等河南省「十四五規劃」指標逐步落實，正在擴建的漯河會日漸成為更重要的交通節點，提升區域物流的整體效率。

目前的困難在於河南省水資源相對不穩定，降雨量不足，水位就低，影響內河運輸。以往漯河市可向上游平頂山市購買一定的水資源或由水利部門進行協調，水利部門也有很多考慮，它必須優先提供民生水利，漯河港自然重視交通水利。

總的來說，漯河港的開發歷程正是「萬事開頭難」及內地政策複雜性的寫照。從歷史背景到政策變遷，從區域協調到未來發展，每一個環節都體現了時代發展對具體項目的深遠影響。儘管漯河港的條件相對落後，但它作為河南省內河運輸的新起點，將在未來的區域經濟發展中扮演越來越重要的角色，也反映政策的制定與實施必須緊密結合發展階段與時代背景。

本文作者是思哲研究所青年事務教育總監李冠儒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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