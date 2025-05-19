來稿｜香港發展的雙重命題：維護國家安全與深化國際合作

來稿作者：楊華勇



律政司5月16日舉行「學習全國兩會精神座談會」。司長林定國在社交平臺表示，他向律政司同事分享了對全國兩會精神及重要內容的理解與體會，強調應研讀三份關鍵文件（包括國務院總理《政府工作報告》、《最高人民法院工作報告》和《最高人民檢察院工作報告》）以及剛發表的《新時代的中國國家安全白皮書》。

林定國指出，《政府工作報告》回顧2024年工作，既肯定成績，亦清醒面對問題與挑戰。他認為，看清並承認不足是克服困難的前提，亦是維持公眾信任的必要之舉。報告提出2025年經濟社會發展總體要求及政策取向，他特別強調政策制定需具前瞻性、針對性及有效性，執行時需保持彈性，按時勢調整，同時清晰目標方向並掌握力度與時機。

工作報告提出「穩中求進、以進促穩」，林定國形容穩定與進步如同安全與發展，是「一體之雙翼、驅動之雙輪」。他引用《新時代的中國國家安全白皮書》指，需「在發展中固安全，在安全中謀發展」，強調高質量發展與高水準安全的良性互動需通過努力達至平衡。他舉例，日前立法會按「先訂立、後審議」程式通過的兩條維護國家安全附屬法例，正是「穩中求進」的舉措。

工作報告亦提到「守正創新、先立後破」，林定國解釋，「正」是指香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢，如普通法制度及特制度優勢盛載著的根本價值觀，「創新」則是以新思維發揮這些優勢。他提醒「先立後破」是避免變革過急導致「兩頭唔到岸」。

林定國指出，最引起大眾關注的是提到要「深化國際交往合作」。他指出，香港獨特制度優勢的最大公因數，就是國際化，這也是敵對勢力攻擊香港的策略重點，尤其是通過抹黑曲解香港維持國家安全工作，企圖把香港去國際化、去功能化。林定國認為必須保持堅定的立場，香港必須保持堅定的立場，但需有耐性，以理性客觀、坦誠、不慍不火、不卑不亢的態度更好向外解釋立場，建立和增加國際社會與香港合作交流的意願和信心。

律政司司長林定國對2025年政府工作報告的解讀，揭示了香港在國家戰略佈局中的特殊使命。在百年變局加速演進的背景下，香港既要築牢國家安全防線，又要維繫國際樞紐功能，這看似矛盾的命題實則蘊含著深層的戰略智慧。

香港的國際化基因深植於其獨特歷史脈絡之中。普通法體系、自由港政策、雙語人才儲備等制度遺產，使其天然具備國際規則對接能力。當前全球投資者對香港的疑慮，本質源於國際地緣政治博弈中的認知戰。敵對勢力刻意將國家安全法律體系汙名化，其真實意圖在於削弱中國對外開放的支點。

這種攻擊手法具有高度策略性：通過製造「安全恐慌」動搖商業信心，借助「制度異化」論調割裂香港與國際體系，最終實現「去功能化」目標。但事實與此相反，2022年國際金融中心指數顯示，香港法治指數仍保持全球前20位，這與抹黑言論形成鮮明反差。

「一國兩制」框架的完整實踐，本身就是最具說服力的制度宣言。香港法院對國家安全案件的獨立審判，律政司對國際法律人才的持續培養，都在實踐中驗證著法治傳統的延續性。這種制度韌性需要轉化為更具穿透力的敘事策略。

面對誤解，香港應當建立立體化溝通的超級平臺：通過國際商事仲裁案例展現司法公正，借助家族辦公室稅收優惠證明市場開放，利用國際法律論壇輸出專業見解。瑞士達沃斯論壇期間，香港代表團與60多家跨國企業達成合作意向，這種務實交流勝過千言萬語。

香港的國際化不應是簡單的身份標籤，而要成為國家戰略的增值要素。當香港律師為「一帶一路」專案提供跨境法律服務，當港交所成為亞洲綠色債券主要上市平臺，這些實踐都在重構國際社會對香港的認知座標。維護國家安全與深化國際合作，本質都是對香港核心價值的守護，這需要政治智慧與專業能力的雙重淬煉。在歷史的十字路口，香港正在書寫「東方之珠」的新篇章。

林定國提到，律政司正不斷努力推動在法律方面深化國際合作交流，鞏固和加強香港國際化、高水平、信譽好的法律和爭議解決服務。他勉勵律政司人員積極主動通過學習兩會精神等，多瞭解國家的現況、未來發展所需、對香港的期望等，確保能全面準確貫徹「一國兩制」，更好融入國家發展大局，促進中央對香港人的信心；同時加強自身作為中國人的身份認同感和作為律政司一分子的使命感。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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