思哲研究所｜淺談日本ACG文化中的「國際合作觀」

全球范圍內分歧與不平等日趨明顯，不少發展中國國家在落實 2030年議程、支持聯合國可持續發展（UNSDGs）等層面遭遇很大挑戰，急於找到可以參考借鑑的方式。而在眾多發達國家當中，日本的政商學研都支持可持續發展觀和人的安全等等國際議題，為其他國家提供了不少成功案例。



來稿作者：李冠儒



在類似香港金鐘的日本政府部門集中區——霞關，凡是日本政府的辦公樓都要進行「適當的室溫管理」——嚴格規定冷氣要開到28度，支持SDGs（聯合國永續發展目標）；商業機構例如瑞穗银行等也經常向大中小學生們講解如何及為何支持ESG（永續投資）。筆者在日本親身經歷過這種「熱浪」與宣傳活動，一方面會暗自質疑：在場中小學生真能聽懂？公務員不會抱怨很熱？——此後也確認很多中小學根本聽不懂台上的嘉賓所堆砌的概念，以及有不少公務員抱怨自己的生活已夠「社畜」卻還要在「蒸籠」中工作。

但另一方面，筆者也會反思，儘管日本做法較極端，港人未必願意仿效，卻不失為一種從小開始「抓起」、堅決表明日本要攜手支持國際合作的姿態。在這基礎上，日本政府不斷宣傳日本幫助發展中國家滿足水和能源等公共服務、振興當地市場及為當地人提供謀生的機會，在俄烏衝突暴發積極協助清除爆炸物和廢墟等。被鼓勵支持國際合作的日本人，又會持續倒逼政府做得更多，形成良性循環。如果香港方面能夠迎合這種日本（人）所關注的國際議題，就可能與其進行高效的交往合作。

日本文化是傳播國際合作理念的主要媒介，不少ACG（即動畫Animation、漫畫Comics、遊戲Games）內容也包含有關元素。遠的不說，香港也有不少受日本文化影響而傳播可持續發展與人的安全觀的案例，陳蕾演唱及作詞的《窮人的薔薇》，歌名正是向日本動漫《HUNTER×HUNTER》（《獵人》）中連「獨裁小國」都可使用的低成本高殺傷力兵器——「窮人的薔薇」致敬；歌詞中，「窮人的薔薇/一剎那/萬家燈火都變沙」呼應反戰、反核思想、「爭勝後/同是輸家」則是國際組織學不得回避的問題。

學界內部有一個「迷因」（meme）：「小國與小國起衝突，聯合國調解，衝突消失；小國與大國起衝突，聯合國調解，小國消失；大國與大國起衝突，聯合國調解，聯合國消失。」國際關係史上多少大國為了自身的國家利益，通過挑撥小國製造事端，引起區域衝突遏制其他國家發展，然後待其兩敗俱傷淪為輸家後，利用或打造新舊國際新秩序來暗自得益？《窮人的薔薇》中的「大自然為人類悉心的灌溉/幾多綠葉都不再」、「無辜的孩兒/就連呼吸也要不起」，都直接響應了不犧牲下一代人利益的SDGs精神；擺脫「戰火不間斷/仇恨種下」的循環亦正是衝突調解學的核心，而理解國家及人類為何「相爭/相剋/相害」更是國際政治、人的安全學者的核心議題。

除了《HUNTER×HUNTER》外，還有海量日本作品以類似的國際議題和價值觀念作為創作主線，「團塊世代」（日本戰後出生的第一代）的動畫家代表宮崎駿，就創作過以成長與綠色（環保）作為主題的《天空之城》, 富野由悠季則以圍繞戰爭與和平發揮的《高達》（機動戰士）系列而聞名。這些日本動畫在讀者心中，暗自種下了國際合作的種子。

「教育」自然也是傳播國際合作觀念的重鎮。如果口說「國際合作」，人們普遍都會表態支持，但具爭議的往往是尺度，即「幫到哪一步」的問題。筆者曾列舉，即使敘利亞難民自身不願意進入遙遠又陌生的日本，仍有很多日本青年要求政府接收更多難民，可見人們的美好願望脫離了現實。這值得我們反省：若在不理解當國國民的感情及衝突背景之下胡亂介入，就不能排除因為「干涉他國內政」等原因導致衝突升級的風險，最終「越幫越忙」。

上文提及過的、表面上人畜無害亦滿含「正能量」的日本動漫及歌曲，也曾引起過巨大爭議。例如《我的英雄學院》中有一名從事人體實驗的反派角色叫「志賀丸太」，就被中韓網民揭發，「丸太」是「731部隊」（二戰期間日本在中國進行各式人體實驗時的軍事組織）特別用於暗喻受害者的稱呼，而「志賀」則讓人聯想起「志賀菌」這一痢疾桿菌，是「731部隊」用於人體實驗中的其中一種病菌。作者堀越耕平因而被網民聲討，其後更要致歉和更改角色名稱。儘管日本粉絲嘗試以「作品中志賀是反派，最終也被維護和平的英雄收拾」為由為作者辯解，認為作者是在以自己的方式提醒大家「731部隊」犯下的罪行罄竹難書；然而，他們始終不理解中韓人民對這段歷史的看法，忽略這種命名方式有傷害中日民族感情的風險，從客觀上引起了公關災難。

也因此，日本不少院校都有特別增設人的安全課程，其中往往涉及「跨國別同理心」及類似本文提及的失敗案例，時刻提醒學生理想與現實的差距，以及了解各地歷史及各方訴求的必要性。同時，學校也會為學生提供在不同國際組織的實習機遇和國際會議的邀請函，鼓勵他們實事求是地參與國際交往。

本文作者是思哲研究所青年事務教育總監李冠儒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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