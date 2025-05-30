來稿｜老有所養：香港當營造15分鐘長者服務圈

來稿作者：劉鎮海



2025年5月27日，特區政府為推動銀髮經濟發展，推出一系列政策提升長者生活質素，並促進經濟增長。根據香港政府統計處最新數據，預計到2038年，65歲及以上長者人口將增至244萬，佔總人口31.9%，足見香港人口老化是社會需要重視的趨勢，及早做好部署。筆者建議香港政府透過租屋優惠，在社區營造15分鐘長者服務圈，發展人工智能產業和低空經濟基建，以實現老有所養。

香港需要在社區營造15分鐘長者服務圈。香港作為華人社會，長者往往強烈地想要居家養老，甚至將進入老人院視為被親人遺棄。根據統計處調查顯示，高達96.4%的受訪居家長者表示無意入住安老院，同時81.4%受訪長者稱日後身體轉差時，希望仍然留在家中生活。長者採取大灣區養老模式，則面對醫療服務和社交圈陌生的困難，而且不願意遠離在港親人的照顧也是阻礙所在。然而，子女工作繁忙，未必能獨力滿足長者的需要。如果社區能為長者提供他們所需的生活服務，長者能在15分鐘腳程內獲取服務，那麼社區便能支持長者居家養老的需要，分攤照顧者的負擔。

政府可提供租務優惠吸引民生服務商，營造15分鐘長者服務圈。民生服務商經營街坊生意，一般利潤不高。以上水彩園邨為例，上水彩園邨入伙42年，不少住戶家居設施老化損毀，包括電掣、水喉、牆身和大門等設施。但是上水彩園邨的住戶很多都是獨居長者，甚至照顧者與被照顧者都是年邁的長者。長者難以自行維修家具設施，構成潛在危險。例如洗手間地磚損毀不鋪平，長者容易絆腳跌倒。長者要居家養老，需要上門家具維修服務。因此，筆者8年前成立義工隊伍提供此服務，去年將此列為北區彩園關愛隊的服務范疇。但礙於彩園邨內沒有五金鋪，採購五金物料往往超過20分鐘，維修進展拖慢，不便日常生活。不少街坊都希望再有五金鋪進駐，但許多商家因租金太貴而卻步。從此案例可以看到，政府可透過推出租務優惠，吸引五金鋪之類的民生服務商進駐，營造15分鐘長者服務圈。

香港可積極發展人工智能產業和低空經濟基建，支援長者的服務需要。有研究顯示，長者最希望獲得的服務依次為家居清潔（20.5%）及家居維修支援（19.7%），其次為伙食安排（13.3%）、陪同看症（13%）、視像診症（12.8%）、起居照顧（10.8%）以及暫托照顧（9.9%）。香港政府可積極投資人工智能產業，發展具備人工智能的家居服務機器人，清潔家居、安排伙食、起居照顧、簡單身體檢查，也可與長者進行對答，減輕長者面對子女不在家時的孤獨感。一旦長者有疾病與因行動不便而受傷，機器人可發出警示，以便社區進行支援。為此，香港政府可為照顧者提供稅務優惠，鼓勵他們採購家居服務機器人，納入社區支援網絡。香港政府可積極完善公共房屋周邊的低空基礎設施，包括起降場、充電設施、航線網絡、通訊網絡、低空監視系統要求等，以便照顧者和關愛隊配送家居清潔和維修所需的物資，加強社區支援網絡。

作者劉鎮海是北區區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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