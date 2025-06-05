香港新方向｜從中美網友聯手「賽博淞滬會戰」　看世界大同的曙光

來稿作者：劉暢



在這個現實世界紛爭不斷的2025年夏天，一場發生在虛擬遊戲《絕地戰兵2》（Helldivers II，內地譯《絕地潛兵2》中的「賽博淞滬會戰」，卻意外成為了一場關於團結、勇氣與希望的精神盛宴。這不僅是一場遊戲玩家對抗程式設計的勝利，更是一次跨越國界、文化與意識形態的國際主義精神實踐。來自中美兩國乃至全球各地的玩家，在賽博空間中並肩作戰，用實際行動書寫了一段關於國際主義精神的動人篇章。當「仰齊濱」（上海）在全球玩家的共同守護下奇跡般地存活下來，我們不禁要問：為何在賽博世界中輕而易舉實現的大同理想，在現實中卻如此遙不可及？



從各自為戰到並肩作戰：

虛擬世界裡的國際主義覺醒

遊戲伊始，各國玩家面臨着各自為戰、互相猜疑的局面。然而，隨着「仰齊濱」在戰鬥中表現出的頑強抵抗，吸引了全球玩家的關注。中國玩家憑藉對 「上海」 這一象徵的情感認同和頑強意志，苦苦堅守。當意識到僅憑自身力量難以保衛家園時，他們主動聯繫國外玩家社區，尋求合作。而美國玩家等也積極回應，雙方達成互助協議，利用時差實現了 24小時不間斷的抵抗。於是，一種奇妙的化學反應在賽博空間中發生了。中國玩家在美國玩家休息時守護「紐約」，美國玩家則在中國玩家下線時接管「上海」的防線。

在戰鬥的關鍵時刻，美國玩家做出了令人動容的決定：放棄防守象徵紐約的 「棒約克」，將力量集中到「上海」的保衛戰中。這一決策堪稱「壯烈」。一位美國玩家的留言：「紐約被放棄了——不是因為它過於虛弱，而是因為守這座城會帶來更大的風險。如果上海淪陷，我們將忘記我們為什麼而戰。」這種國際主義精神的體現，讓「中美聯軍」這個詞彙不再陌生，而是充滿了溫暖與力量。在賽博世界裡，玩家們用行動詮釋了團結和勇氣的力量，他們克服了重重困難，戰勝了強大的外星敵人，實現了世界大同的美好願景。

虛擬世界的勝利：

是對現實世界的溫柔諷刺

反觀現實世界，2025年的今天，國際局勢依舊緊張，衝突不斷。地區戰爭、貿易摩擦、意識形態對抗……人類社會仿佛陷入了一個難以自拔的惡性循環。我們不禁要問：為什麼在虛擬世界中，人類可以做到如此緊密的團結與協作？而在現實世界中，卻總是因為一點分歧就彼此敵視、相互攻擊？

也許正是因為遊戲世界提供了一個「共同敵人」——光能者，才讓人類得以放下成見，攜手抗敵。但這也恰恰揭示了現實世界的一個深層問題：我們缺乏一個足夠清晰、足夠緊迫的共同目標，來喚醒人類內心的團結本能。遊戲中的勝利告訴我們，只要目標一致，方法得當，人類完全有能力實現真正的國際合作。而在現實中，我們卻常常因為政治博弈、經濟利益、歷史恩怨等因素，錯失一次次建立信任與合作關係的機會。這無疑是對現實世界的深刻諷刺。

跨越鴻溝：

科技時代的民間外交

「賽博淞滬會戰」的成功，也彰顯了互聯網時代民間外交的強大潛力。過去的國際交往主要依賴官方管道，普通民眾很難有機會與其他國家的人民直接對話。但互聯網和遊戲平台打破了這一限制，創造了一個人人平等的虛擬公共空間。

在這場戰役中，語言障礙被遊戲內簡單的指令和動作所克服，文化差異被共同的目標所淡化。中國玩家向外國夥伴科普淞滬會戰的歷史，美國玩家則分享他們的戰術思路，雙方在相互理解中建立了跨越太平洋的信任。B站和Steam等平台在這一過程中扮演了關鍵的傳播樞紐角色，讓更多非遊戲玩家也能參與到這場全球聯歡中來。這種由民間主導、自下而上的交流模式，為官方外交提供了新的思路和可能性。事實上，從年初的小紅書「對賬」到「甲亢哥」的中國之行，再到這次的「賽博淞滬會戰」，我們正在見證一個新時代「民間外交」的崛起。

這種跨文化的理解與支持，在現實中顯得尤為珍貴。過去幾年，中美關係經歷了劇烈波動，雙方在科技、貿易、外交等多個領域展開激烈博弈。但在遊戲這個看似無關緊要的虛擬空間裡，兩國網友卻實現了難得的和解與合作。這不僅讓人感慨：或許真正的民間外交，並不是靠政府間的會談達成的，而是通過一個個普通人在日常互動中慢慢建立起來的。「中美聯軍」之所以令人感動，是因為它打破了我們對「敵我關係」的刻板印象，展現出一種全新的可能性——即使在現實世界中存在諸多分歧，但在面對更大的挑戰時，我們依然可以選擇攜手前行。

從賽博烏托邦到現實改變：

可能性的曙光

「中美聯軍」——這個在當前國際政治語境中無比陌生的詞彙，在遊戲中卻成為了令人感動的現實。它證明了即使在最困難的時刻，人類仍然能夠超越分歧，找到共同語言。這種精神的閃光，或許就是世界大同的曙光。

這場虛擬戰役的終極意義，在於它用代碼複刻了1942年《聯合國家宣言》的精神內核：​​不同制度、不同文化的群體，可以在生存危機前選擇並肩作戰​​。「賽博淞滬會戰」的勝利不僅僅屬於遊戲世界，它更像是一個信號，一個提醒我們不要忘記人性中最美好的那一面的信號。它告訴我們：人類天生具有團結、互助、勇敢的基因；只要給予適當的引導與激勵，我們完全可以跨越分歧，走向合作。願這場發生在賽博空間中的勝利，不只是一個短暫的烏托邦幻象，而是照亮現實世界的一束光。

世界人民的大團結，萬歲！

作者劉暢博士，是「香港新方向」總召集人。



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