季霆剛｜德國總理對華政策令德陷深度衰退

德國已經經歷了兩年的衰退，是歐盟中唯一經歷經濟衰退的國家。德國新政府希望透過推出緊急復甦計劃來重振德國經濟。未來12年，該方案將投資約5,000億歐元用於改善陷入困境的基礎建設。然而，德國的危機如此嚴重並非可以透過投資和減稅消減。德國新政府在近日上場後卻違背自己的經濟和政治利益，對中國採取了所謂降風險的政策，令其經濟在全球關稅戰下更為不穩。



預期在新上任的默茨（Friedrich Merz）總理的領導下，德中關係將在2025年進入謹慎調整的階段。默茨曾將中國與俄羅斯、朝鮮和伊朗稱之為「獨裁軸心」，另一方面默茨政府稱其目標是減少對中國的戰略依賴，同時保持緊密的經濟聯繫，這項政策被定義為「去風險化，而非脫鉤化」。

與前任不同的是，默茨將自己定位為一位對中國批評者。 2025年1月下旬，在擔任反對黨領袖期間，他曾警告德國企業，如果它們在中國投資出現問題，不要指望政府會提供支持，這都顯示他對華與前任政府有比較大的轉變，而且是有跟隨美國川普政府的步伐。

默茨是在一個虛弱的的聯合政府出任德國總理，而且在德國選民中的支持率相對較低。默茨因為他曾在投資公司貝萊德的董事會任職多年，而獲得部份政黨支持，但其短視的經濟政策可能會為德國引來大震盪。

儘管部份歐美國家對中國的信任度降低，德中經濟相互依存度依然很高。 德國成為歐洲的主要受益者，佔歐盟對華出口的近一半。 2020年，中國超越美國成為德國最大的出口市場，協助德國在2008-2009年全球金融危機後實現經濟復甦。2024年，雙邊貿易額達到約2,460億歐元（約2,790億美元），超過5,000家德國企業在中國開展業務，其中大多數計畫維持或擴大投資。

此類合作的一個例子是寧德時代位於埃爾福特的電池製造廠。該工廠是寧德時代在歐洲的首家工廠，該工廠透過向寶馬和大眾等關鍵客戶供貨。德國汽車製造商已深深紮根於中國汽車市場，這種深厚的商業關係正值歐洲監管審查日益嚴格之際。歐盟對中國電動車和電池的反補貼調查標誌著歐盟轉向更具保護的貿易措施。

默茨短視以及傾斜向美國的政策無助挽救德國的經濟，預期德國未來兩年會繼續衰退。中德兩國應抓住機遇，適應全球陷入貿易戰的現實，尋找新的互補領域，尤其是在電動車供應鏈等特定創新領域為兩國創造機遇。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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