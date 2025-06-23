帶﹒路共享｜站在民間外交最前線　讓愛心走得更遠更深

來稿作者：鄺嘉樂



在遙遠的南太平洋島國瓦努阿圖，風災、地震及火山爆發等災害是當地人的日常威脅。在這樣的困境中，一群來自中國內地和香港的共享基金會實習生走進不同村莊，將一個個備災物資包遞到村民手中。包內的手電筒、收音機、哨子與急救用品，成為居民們在天災發生時的生命保障。與此同時，在洪都拉斯的偏遠地區，幾位「退而不休」的義工帶著蚊帳和醫療用品，深入醫院與衛生所，協助當地居民抗擊登革熱。



這就是共享基金會每天都在發生的溫暖故事。每一位在地工作的同事及義工就是一位不知疲倦的織夢者，用一根根愛心絲線，將中國與非洲、東盟、「一帶一路」沿線國家緊緊相連。每一件物資都是一份心意，每一次握手都是心與心的對話。

青春力量：播種國際視野與合作的種子

年輕人不僅是社會的未來棟樑，也是民間外交的生力軍。通過為青年提供國際事務參與的平台，基金會不僅培養了未來的民間外交使者，也在推動國際交往合作的過程中注入了新鮮血液。2024年1月，基金會組織了一個匯聚兩岸四地學子的實習團，走進柬埔寨波羅勉省。這個團體來自香港大學、香港中文大學、北京大學、清華大學、台灣大學以及中國醫學科學院。他們並非「旁觀者」，而是主動參與當地醫療援助，協助醫院分流病人、開展健康教育，並深入鄉村家訪。在這裏，他們將課堂所學應用於實際，親身體驗人道救援工作，同時也增進了與當地民眾的互動和理解。

今年6月，基金會再次組織了來自內地和香港的青年學生，參與瓦努阿圖的「天災應對準備」項目。青年志願者們走遍各個村莊，分發應急物資，並生動地講解物資使用方法。通過這一實踐，他們不僅拓寬了國際視野，還在實際合作中加深了不同地區青年之間的理解和友誼。青年志願者們的熱情、創新和跨文化溝通能力，成為基金會項目不可或缺的動力源泉，也使得中國民間外交的力量更加蓬勃。這些年輕人帶走的不僅是護照上的印章，更是心靈深處種下的民心相通。

銀髮力量：以經驗與奉獻支撐民間外交

與此同時，退休義工在共享基金會的國際援助工作中同樣發揮着不可替代的作用。這些擁有豐富經驗和專業技能的義工，憑藉多年積累的智慧和扎實的基礎，成為基金會的重要支持力量。2023年底，基金會派出的團隊與退休義工深入山村、走訪醫療機構，實施了全球首個「預防登革熱先導項目」。退休義工們親自將快速檢測包、蚊帳、滅蚊燈等物資送到當地，耐心地向居民普及防疫知識。儘管條件艱苦，他們依舊堅守崗位，為當地抗擊疫情作出了重要貢獻。

2024年，基金會在洪都拉斯開展「登革熱防控項目」，退休義工團隊再次踏上了前線。經過數次深入實地考察，義工們走訪了12個行政區域，檢查了30多家醫院和健康中心，確保物資的順利發放和使用。在他們的幫助下，當地登革熱疫情得到了有效控制。這些銀髮義工像行走的「中國名片」，用專業與耐心詮釋着「老驥伏櫪」的真諦，亦不斷書寫着「退而不休」的篇章。當他們深夜在辦公室整理物資時，抬頭望見的異國星空，與年輕時在家鄉看到的，一樣明亮。

匯聚力量：共築民間外交橋樑

共享基金會的義工匯聚了不同年齡、不同背景的普通人——無論是充滿活力的青年學子，還是經驗豐富的退休義工，他們都在自己的崗位上默默奉獻，推動着民間外交的進步。

基金會的項目沒有華麗的口號，只有一個個落地生根的「小而美」的具體行動。無論是為遠在非洲的白內障患者提供援助，還是在瓦努阿圖派發天災備用物資包，或是在東帝汶和洪都拉斯抗擊登革熱，義工們的行動通過物資傳遞、知識分享和心靈溝通，深化了國際交往合作，構建了一個更加緊密的全球友誼網絡。

青年志願者的激情與創新，退休義工的專業與奉獻，共同構成了共享基金會強大的民間外交力量。他們用實際行動證明，國際合作、文化交流、民心相通，不僅僅是政府的職責，更是每一個普通人可以參與並貢獻力量的事業。共享基金會所搭建的民間橋樑，正承載着中國人民的友誼與關懷，亦成為構建人類命運共同體的重要力量。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

作者鄺嘉樂，是共享基金會傳訊及社區總監。



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