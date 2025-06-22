紫荊黨｜總體國家安全觀為指引　譜寫香港開放、法治和改革新篇章

2025年6月21日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在《香港國安法》公佈實施五周年論壇上發表了旗幟鮮明的致辭。夏主任的講話以宏闊視野深刻把握總體國家安全觀的精髓要義，為香港未來航向標注了明確座標：以開放促進高品質發展、以法治保障高品質發展、以改革推動高品質發展。這三大支柱不僅是香港由治及興的關鍵路徑，更是新時代「一國兩制」實踐行穩致遠的堅實保障。



國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。習近平主席創立的總體國家安全觀，是系統應對百年變局風險挑戰的「中國方案」。它超越傳統安全邊界，統籌發展與安全兩件大事，強調「十個堅持」的核心要義，構建起涵蓋政治、經濟、文化、社會等多維度的立體化安全體系。這一理論深刻揭示了發展與安全如鳥之雙翼、車之雙輪的內在統一性——沒有安全的發展是無舵之舟，沒有發展的安全是無源之水。作為國家治理體系的關鍵一環，香港的繁榮穩定天然嵌入國家安全的宏大敘事中。《香港國安法》實施五年來，正是總體國家安全觀在香港落地生根、發揮定海神針作用的生動寫照，它成功扭轉了香港一度面臨的國家安全風險敞口，為這座城市重建了安全有序的發展環境。

開放，是香港與生俱來的基因，更是其不可替代的核心價值。夏主任強調「發揮香港內聯外通獨特優勢」，正是點明了香港在國家戰略棋局中的關鍵落子。在逆全球化暗流湧動、保護主義壁壘抬頭的複雜國際環境下，香港的開放門戶作用愈發凸顯。作為全球最自由經濟體之一，香港擁有與國際高標準深度接軌的規則體系、資金自由流動的金融血脈和高度國際化的專業服務集群，是國家構建「雙循環」新發展格局不可或缺的戰略支點。當下，香港亟需將開放優勢轉化為高品質發展的強勁動能。一方面，要在服務國家高水準對外開放中找准定位，做國家制度型開放的「壓力測試場」和「規則銜接橋」，在綠色金融、數字經濟、虛擬資產等新興領域搶佔國際規則話語權；另一方面，要以開放匯聚全球頂尖要素，打造更具吸引力的人才政策、優化營商環境，讓國際資本、前沿技術和創新人才近悅遠來，築牢香港「超級連絡人」的全球地位。

法治，是香港社會的核心價值，更是其繁榮穩定的基石。夏主任提出「善用香港法治金字招牌」，既是對香港法治傳統的充分肯定，更是對法治在保障安全與發展中關鍵作用的深刻洞察。《香港國安法》的實施，並非削弱而是鞏固和加強了香港法治體系，為香港繁榮套上了「安全韁繩」。國安案件依法公正審理，清晰劃定了權利與自由的法治邊界，讓香港社會重拾對法治的信心。維護好這塊「金字招牌」，要求香港在堅持普通法傳統優勢的同時，深刻理解並貫徹國家安全法治要求。司法機關需以無懼、無偏、無私、無欺的精神，公正高效處理涉及國家安全的案件；法律專業團體應加強國家安全法治教育，提升從業人員維護國家安全的法律素養；整個社會需共同捍衛司法獨立和法律權威，抵制任何外部勢力對香港司法事務的干預。唯有如此，香港法治才能在保障安全與促進發展中行穩致遠。

改革，是提升治理效能的必由之路，也是激發社會活力的關鍵鑰匙。夏主任要求「維護好行政主導體制，提升特別行政區治理水準」，直指香港實現良政善治的核心。行政主導是基本法設計的特區治理基石，其有效運作是香港善治的前提。近年來，在中央支持下，香港選舉制度的完善有效排除了反中亂港分子，確保「愛國者治港」原則落到實處，為行政主導體制順暢運行掃清了障礙。面向未來，改革需向縱深推進：必須強化行政長官及特區政府的權威和執行力，破解立法會內耗、施政效率不彰的沉屙痼疾，建立權責清晰、高效協同的決策執行鏈條；必須推動治理體系現代化，在公共服務、城市規劃、土地房屋等深層次矛盾上敢於碰硬、銳意創新，以數字政府建設提升治理效能；必須構建更具包容性的發展環境，在青年發展、社會流動、民生福祉等領域展現改革魄力，凝聚起共建香港的廣泛社會共識。

開放、法治、改革，三大維度如鼎之三足，共同支撐起香港高品質發展的宏偉大廈。它們並非彼此割裂，而是在總體國家安全觀統領下相互依存、相互促進的有機整體：開放為發展拓展空間，法治為開放與改革劃定軌道、提供保障，改革則為開放和法治注入持續動力、優化制度環境。三者統一于維護國家安全和促進香港繁榮穩定的偉大實踐之中。

夏寶龍主任的致辭，是中央對香港未來發展的戰略擘畫，是香港由治及興的行動指南。站在《香港國安法》實施五周年的新起點上，香港唯有深刻領悟總體國家安全觀的精髓，將「開放」、「法治」、「改革」三大關鍵字內化於心、外化于行，方能不負中央厚望、不負市民期待。展望前路，機遇與挑戰並存。香港當以「行而不輟」的堅定信念，在服務國家所需中展現自身所長，以更寬廣的胸襟擁抱世界，以更堅實的法治捍衛繁榮，以更徹底的改革激發動能，在中華民族偉大復興的壯闊征程中，譜寫「一國兩制」實踐嶄新輝煌的香港篇章！

作者紫荊黨，是全國政協委員李山與一眾「海歸」人士創辦的香港政團。



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