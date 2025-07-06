劉暢｜「大而美」劫貧濟富——特朗普從「合眾國」變「分裂國」總統

近日，美國眾議院通過由總統特朗普力推的「大而美」稅收與支出法案，特朗普於7月4日美國獨立日正式簽署生效。法案的名稱聽起來光彩奪目，但其中內容是否真如其名般「大而美」？透過冷靜分析，我們或許能看清這部法案的真實面貌及其對美國乃至全球經濟格局的深遠影響。



光彩背後：精心算計的劫貧濟富

這部法案的核心理念圍繞三個方面：減稅、削減社會福利、提高債務上限。表面上，特朗普政府宣稱這將促進經濟增長，創造就業機會，但實際分析顯示，這更像是一場精心設計的「劫貧濟富」工程。

首先看減稅部分。法案聲稱將在未來10年減稅4萬億美元，包括小費免稅、加班費免稅、提高遺產稅和贈與稅的免稅額度等。聽起來人人有份，但細究就會發現，這些措施多數在2028年自動失效。而2028年又逢選舉年，若想繼續稅務豁免，就要繼續支持特朗普派系。更關鍵的是，遺產稅的減免主要惠及富人階層——試問，有多少普通美國人能留下價值數百萬美元的遺產？

福利絞殺：加劇扭曲的分配不公

同時，法案保留了對沖基金等金融機構慣用的「附帶權益稅收漏洞」，讓他們可以用20%的資本利得稅率繳納原本應達37%的個人收入稅。根據耶魯大學預算實驗室的分析，收入最低的20%家庭年收入將減少2.9%（約700美元），而最高20%家庭收入增加 2.2%（5700 美元）。這種傾斜式的「減稅」，不啻是對美國社會財富分配的進一步扭曲。

與減稅相對應的，是法案對社會福利的大幅削減。食品補助（SNAP）計劃的領取年齡從54歲提升到64歲，意味着一個63歲失業的老人必須找工作才能領取食品券。而家庭中有18歲以下孩子的豁免工作要求，變成只有7歲以下才適用，直接削減了大批中低收入家庭的補助資格。醫療補助（Medicaid）的變化更為劇烈。法案削減了近1萬億美元的資金，同時提高資格門檻，要求無撫養義務的健康成年人每月必須完成80小時的工作、學習或社區服務，否則無法獲得醫療補助。根據美國衛生與公眾服務部的數據，這一變化將導致至少700萬人在短時間內失去醫療保險。

財政毒藥：寅吃卯糧的債務陷阱

值得注意的是，這些社會福利削減政策多數被設計在2028年之後才開始執行，也就是說，特朗普即使連任兩屆，這些負面影響也將留給下一屆政府處理。這是一種典型的「即時收益，延遲痛苦」的政治算計。

「大而美」法案將債務上限提高了5萬億美元，根據美國國會預算辦公室的數據，這項法案未來十年將讓國家債務增加3.3萬億美元，美國國會預算辦公室（CBO）已經明確指出，光是未來每年的利息支出就將增加550億美元， 2024財年美國債務利息支出達8,820億美元，首次超過國防開支，占聯邦收入18%。法案實施後，未來十年利息支出將再增 5,500億美元，相當於每年多建10艘福特級航母的成本，這對美國經濟而言無疑是雪上加霜。

科教削資：科技霸權的自我瓦解

法案中還包含了大幅削減科研和教育系統撥款的內容。國家科學基金會（NSF）2025年預計來自政府的資金比2024年直接減少51%，這在美國歷史上前所未有。再加上特朗普政府對國際學生的簽證限制、對學術自由的打壓，使美國頂尖高校的全球吸引力下降。《自然》調查顯示，75%的科研人員考慮離開美國，其中華裔學者佔比最高。這種「逆全球化」的人才政策，將使美國失去創新引擎。

幾乎所有業界人士，無論政治立場如何，都一致認為這是對美國學術界的人為破壞，其負面影響可能需要10-20年才能恢復。科研和教育是國家創新能力和長期競爭力的根基，此舉無異於為了短期政治利益而犧牲美國的未來。在當今全球科技競爭日益激烈的背景下，美國如此大幅削減科研投入，無疑會在未來與中國等競爭對手的較量中處於更加不利的位置。這或許是法案中最具戰略性失誤的部分。

從更深層次來看，「大而美」法案暴露出的是美國當前政治制度的根本性缺陷：兩黨不斷輪替，政策高度不穩定，無法凝聚社會共識，只能透過舉債、發錢、短期利益輸送來爭取選票。這種政治模式不僅無法解決美國當前面臨的貧富差距、醫療教育資源不均、社會流動性降低等深層次問題，反而將進一步激化社會矛盾，導致各州間貧富差距擴大，政治認同分離，社會撕裂加劇。長此以往，美國各州對聯邦政府將更加離心離德，甚至可能出現地方財政自行其是、州議會陽奉陰違的情況，美國國家治理能力必將進一步弱化。「治國之道，富民為始。」美國透過「大而美」法案的「劫貧濟富」，不僅背離了這一基本原則，更將自己推向更加分裂與衰敗的深淵。

未來世界格局將更加多元，美國內部矛盾激化、國力日益下降，已經無法再一手主導全球秩序。反觀中國，面對國際局勢的劇烈動盪，始終保持戰略定力，堅持穩步推進改革開放，堅持以人民利益為中心，着力解決貧富差距、產業升級、教育科技投入等實際問題。此時，香港作為中國對外開放的重要視窗，更需發揮積極主動的角色，以自身的制度優勢和國際連通性，為中國也為世界提供更加穩定、可持續的經濟發展動能，助力中國在全球舞臺上發揮更重要的角色。

作者劉暢博士，是香港新方向總召集人。



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