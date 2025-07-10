來稿｜北環線工程創新提速　引入國標打造高效安全跨境鐵路

來稿作者：裘言真



中央官員多番耳提面命，香港各界必須「識變、應變、求變」，通過改革實現更好發展；行政長官李家超亦以「破繭成蝶」比喻現時香港正破局求變，重申特區政府會主動解決市民關心的問題。行政長官會同行政會議日前（7月9日）批准北環線項目第一部分財務安排，與港鐵方面簽訂第一部分項目協議。是次安排實現多項創新和突破，展現特區政府「求變」的決心，發揮「破局」所需的非凡創意。



高效推進北環線工程

北環線項目是支撐香港未來發展的重點運輸基建，分為主線和支線兩部分。主線是北部都會區多個新發展區的公共運輸骨幹，負責提供高效可靠的鐵路服務；至於支線，則是北環線的跨境分支，將會連通港深地鐵網絡，接入新皇崗口岸並提供便捷的「一地兩檢」通關模式。

資料顯示，主線及支線分別原定2034年及2036通車，不過根據政府最新的建議，原本分開進行的主線和支線工程將會被合併為單一項目，並再分成兩部分推展，藉以加快進度和節省成本。按最新目標，主線和支線有望在2034年或之前同步開通，而現階段簽訂的第一部分項目協議可立即推動項目進展，並同步進行北環線支線的詳細規劃及設計和法定程序。將主線及支線合併發展，讓第一部分項目協議即時上馬，同步籌備其餘部分，那是「成熟一項推一項」的體現。

路政署設專組統籌提速提效

除了提前北環線兩線的通車時間外，有效控制工程開支亦非常重要，因為大型鐵路工程涉成本動輒數百億元。基於支線本身屬於跨境鐵路項目，政府決定在工程當中善用內地方式和能力建造，並在路政署設立專責小組處理審批，精簡流程和加快程序，預期這些措施不單可助提高跨境的北環線支線的建造效率，亦有望在一定程度上惠及北環線主線。

由路政署設立專組審批工程，絕對可以加快工程進度。正如長期關心北部都會區發展的立法會議員劉國勳指出，路政署熟悉鐵路及車站建造等相關法例，由路政署專組審批項目，等同將整個北環線工程統一由路政署統籌，相信可提升效率。

引入鐵路「國標」縮減成本

合併主線及支線工程同步發展、由路政署設立專組統一審批工程，這兩項創新的安排已經即時令到北環線項目在效率上得到提升。不過，銳意「破局」的特區政府的目標不止於此，基於北環線支線本身屬於跨境工程的特質，政府決定引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源，既能提升建造效率，將支線規劃大幅提前，亦能節省公帑開支。

曾任九廣鐵路主席的立法會議員田北辰指出，跨境鐵路彈性採用內地標準、內地工資建造，可大減造價及加快完成；他估計，採用現時做法後，成本可減少數百億元。至於劉國勳則推算，採用內地設計標準及施工規範、引進內地嶄新機械、建築物料等，配合原來協同效應，估計可令整體成本減少20%至30%。

中國鐵路質量有目共睹

筆者認為，決定在跨境鐵路項目上採用「國標」，充分體現今屆政府施政上的靈活性和不拘泥於固有條條框框的風格。在鐵路工程上，最重要的固然是施工質量和安全性，而國家的鐵路系統，正是「安全」和「高效」的代名詞，不單質素得到世界認同，就連安全性亦冠絕全球。跨境鐵路項目上採用「國標」，可謂名副其實的「平、靚、正」。

其實，只要稍稍翻查資料，大家便可知道今天中國鐵路的水平。首先，經過多年發展，中國鐵路逐步建立起完備的高速鐵路技術標準體系，國際鐵路聯盟（UIC）的全部13項系統級國際標准均由中國鐵路制定，涵蓋高速鐵路的設計、施工、運營、裝備、基礎設施等各方面。國際標準由中國主持制定，中國的鐵路發展有多先進，不言而喻。

其實，國家在很多領域的國際標準上都早已處於領先地位，例如在民用航空方面， 2024年，中國民航以90.19分的歷史最好成績順利完成國際民航組織普遍安全監督審計（USOAP），位列世界前列。航天事業方面，國家主導制定的航太領域國際標準數量已達33項，其中26項已正式發布。事實再一次證明，對「國標」抱著負面或懷疑，本身就是一種偏見和落後，不值得社會採信。

突破固有藩籬顯「求變」決心

北環線工程，對香港的未來發展（特別是北部都會區的發展）相當重要。特區政府通過合併工程、專組審批、內地標準引入，實現北環線2034年同步通車，有望大大降低成本，並且提升效率。今次各種創新的安排及突破，展現出特區政府「破局求變」的決心，亦為後續香港其他大型工程提供可供借鑒的寶貴經驗。特區政府突破固有藩籬，不僅大大提高效率，亦絕不會犧牲安全性，令人充滿信心。筆者認為，政府的創新，正是要「安全」和「效率」兼得，一切都以市民的利益為依歸。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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