送澧手記｜丁屋「拆牆鬆綁」搞民宿　或為「城鄉發展」增活力

香港理工大學賽馬會社會創新設計院上周舉辦了「北都未來論壇」，當中涵蓋社會創新、社區營造、文化保育、創意旅遊等多個重要議題，深入探討在「北部都會區」高速發展的背景下，各方該如何協調城鄉關係，並促進新舊社區的互補及融合，從而塑造一個更具包容性與生命力的社區。這讓我反思到在城市規劃中，其中一個重大議題——城鄉發展。



政府早年着手研究「城鄉共融」政策，帶動社會各界逐漸關注相關發展理念。這不僅是北都發展的重要組成部分，更是將當區打造成「宜居、宜業、宜遊」的關鍵因素。作為北都的一部分，「鄉村式發展」地帶應是當區多元發展的重要土壤。

「鄉村式發展」地帶的規劃用意，是讓原居民在其所屬鄉村內，建造小型屋宇（俗稱「丁屋」），而地下一層則可根據分區計劃大綱草圖／核准圖限制及法定程序，向城規會申請作商業用途，包括：商店及服務行業或食肆等。早前（3月26日）發展局局長甯漢豪在立法會前廳交流會結束後透露，會研究容許鄉村發展地帶內的現有屋宇進行更多商業活動，包括經營飲食或民宿等，為鄉村範圍注入新商業活力。另外也有消息指出，當局考慮容許在城與鄉之間的緩衝區、通風廊等設置臨時市集，善用空間之餘，更可增加社區凝聚力。

以北都東北部為例，打鼓嶺一帶共有20多條認可鄉村，分別處於當區四大區域的「口岸商貿及產業區」及「藍綠康樂旅遊生態圈」。政府可以充分利用相關自然旅遊資源，如：創新保育政策，活化歷史悠久的原居民鄉村、歷史建築物及非物質文化遺產，打造特色鄉郊旅遊IP；建設文物徑和單車徑，串連各大生態及歷史文化旅遊景點；通過自然保育建設的海岸公園和郊野公園，協調生態旅遊業發展，打造香港獨有的鄉郊特色旅遊。

若政府落實對丁屋政策進行「拆牆鬆綁」，相信許多原居民亦願意投入，開拓民宿、本土特色食肆及零售商店，以善用社會潮流技術，從而為鄉村發展注入新活力，並吸引大量本地及跨境旅客前來造訪。

未來「城鄉發展」的成功程度取決於政府在政策上的靈活性與開放性，作為專業城市規劃師、設計及管理的一員，筆者非常期待當局在不久將來公布相關的新政策，以創新思維規劃北都。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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