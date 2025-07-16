來稿｜尊重終審法院決定　關心香港人權保障

來稿作者：鍾曉楠



2023年終審法院頒下岑子杰案判辭，據《香港人權法案》第十四條規定，裁定香港政府有義務提供法律框架承認同性伴侶之關係，並諭令港府於兩年內完成立法。時至今日，距限期只有約三個月，政府方姍姍來遲，在事先沒有公眾諮詢下將《同性伴侶關係登記條例草案》刊憲並呈交立法會審議。惜旋即遭立法會內外保守派政客猛烈抨擊。

保守派政客多番指保障同性戀者平等權利與華人社會觀念不符，完全無視2023年香港大學法學院、香港中文大學及北卡羅來納大學法學院聯合民意調查指六成港人支持同性婚姻合法化，只有一成七人反對。而終審法院2019年於梁鎮罡案已明言，雖然「社會情況」對是否保障平等權利有關，但「主流/現時社會倫理觀念對婚姻看法」不是支持歧視性法律和政策的理由。終院更指出，只因多數人不支持就剝奪少數人的人權是道德上不正當的。然保守派政客漠視社會民意、無視終院判決，更有揚言要求人大推翻終院決定者，亦有表示不遵從終院決定、拒通過法案者，此將會直接衝擊本港憲制秩序，或令港府陷入違憲之困局。

終院訂明同性伴侶登記制度需於本年10月前通過，否則即屬違憲。這不止是關注同性戀者平等權利者的事情，這是每一個關心自己人權的香港人的事情。立法會內外的政客在北京沒有介入、港府也沒有反對的情況下，仍然扭曲民意、挑戰香港憲制保障人權的條文和司法機構保護人權的職能。一旦得逞，將後患無窮，令香港憲制和法院保障人權的能力大為削弱。現時本港對人權的保障本就備受關注，何堪再削？

所以，即使不關心同性戀者平等權利者，為了自身人權保障起見，亦宜多加公開討論，製造輿論壓力。喜歡的話，可以向選區議員表達意見、可以打電話上電台烽煙節目，各適其適。表達對憲制和政府法案的支持和關注，筆者看不到可以帶來任何法律風險，但或可以阻止政客開一危險先例、盡可能阻止本港人權保障機制的消逝。

作者鍾曉楠是香港大學法律系學生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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