劉暢｜京東收購佳寶：檢驗中國數字化商業模式能否「出海」的案例

近日，香港超市「佳寶食品超級市場」被內地電商巨頭「京東」收購的消息引發了廣泛關注。儘管京東對此表示資訊與實際情況存在較大偏差，後續應以官方公佈的資訊為准；然而，若此交易屬實，將意味着中國電商巨頭正式進軍香港實體零售市場，這不僅是內地電商巨頭出海策略的演變，可能成為推動香港零售業數字化轉型的重要契機，也讓人窺見傳統零售業在數字經濟時代轉型的複雜性與可能性。



內地模式的香港驗證

內地模式的香港驗證​​是京東此次收購的核心意圖之一。收購佳寶超市的戰略意義不僅限於香港本地市場的爭奪，更深層次的價值在於將其作為內地成熟數字化零售模式的海外試驗場，同時為未來拓展香港外賣及即時零售業務奠定基礎。這一佈局與美團通過Keeta成功打開香港及中東市場的路徑高度相似，顯示內地互聯網企業在全球化戰略上的趨同思維。

香港特殊的市場環境——既具有國際化特徵又貼近內地文化——使其成為檢驗中國數字化商業模式海外適應性的理想「沙盒」。京東在內地市場積累了豐富的零售數字化經驗，從智能供應鏈管理到門店數字化改造，從數據驅動營銷到即時配送網絡，這些能力需要在不同市場環境中驗證其普適性。香港作為試驗場具有獨特優勢：一方面，香港零售市場相對封閉且傳統，數字化程度低（網上銷售僅佔6.9%），存在明顯的改造空間；另一方面，香港消費者與內地文化相近，對新技術的接受度高於純海外市場，降低了初期教育成本。京東強調「零售+餐飲+即時配送」的三位一體模式，在內地已證明能有效提升門店坪效和顧客黏性。若能在香港這一高成本環境下跑通財務模型，將為京東進軍更廣闊的海外市場提供可複製的模板。

業務協同​​角度看，京東旗下自營生鮮品牌「七鮮超市」自2017年創立以來，已積累了豐富的零售與餐飲一體化運營經驗，強調三公里範圍內30分鐘配送的能力。收購佳寶後，京東可獲得香港本地90家門店和1,000多名員工的實體網絡。這些資源將成為京東在香港拓展即時零售業務的重要支點。有望將「七鮮」模式複製到香港市場，通過數字化改造提升佳寶門店的運營效率。同時，京東物流在香港已具備一定基礎，2024年9月曾宣佈在香港市場加大投入，提供滿188元人民幣免運費、最快次日達的服務。京東旗下基金曾多次投資佳寶競爭對手「錢大媽」的母公司，此次收購也可以整合競爭資源。佳寶門店網絡可作為京東物流的「最後一公里」節點，打造「內地倉網+香港前置倉」的混合模式，實現跨境生鮮商品的快速流轉，強化其在香港的即時配送能力。

外賣大戰延伸的戰略鋪墊​​也是此次收購不容忽視的潛在意圖。京東在2025年2月已正式宣佈進軍外賣市場，推出「品質堂食餐飲商家」招募計劃，外賣業務若要在香港落地，亟需密集的線下網點支持。佳寶遍佈全港的90間社區門店，恰好可作為外賣業務的「前置廚房」與「配送樞紐」，解決香港外賣市場面臨的兩大痛點——高配送成本與低訂單密度。京東可能借鑒美團Keeta在香港的成功經驗，通過引入自己獨特的「零售+餐飲+配送」的三合一模式，將佳寶門店轉型為社區餐飲中心，既銷售包裝食品也提供即食餐點，並依託京東物流的同城配送網絡實現30分鐘內送達。這種模式不僅能提高門店坪效，還能為京東外賣業務提供現成的供應鏈基礎，避免從零構建餐飲商家網絡的巨大投入。值得注意的是，京東已在香港申請「京東秒送」商標，其外賣業務的技術與品牌準備已悄然開始准備。收購佳寶後，京東可快速實現「到店+到家」的業務閉環，在香港即時零售市場形成對美團Keeta的差異化競爭——不同於美團聚焦純外賣平台模式，京東有望打造「生鮮超市+社區餐飲+即時配送」的複合型體驗，這在香港高密度的住宅環境中可能更具可持續性。

京東收購佳寶的嘗試，實質上是將內地經過驗證的數字化零售模式移植到香港這一特殊市場。

香港零售的重塑機遇

香港零售業格局的重構​​可能因京東的入局而加速。長期以來，香港超市行業由惠康和百佳雙寡頭壟斷，合計佔據約70%的市場份額，市場缺乏有效競爭。京東收購佳寶後，雖然短期內難以撼動市場領導者地位（佳寶門店數量約90間，遠少於兩大巨頭的數百間門店），但有望在細分市場形成差異化競爭。佳寶在凍肉、海產等品類已有一定優勢，結合京東的內地生鮮供應鏈，可能強化在​​生鮮零售​​領域的競爭力。

零售數字化轉型的示範效應​​將是這筆收購重要的價值。無論京東最終能否成功改造佳寶，這一嘗試本身已經為香港零售業注入了數字化思維。香港傳統零售商長期以來受困於高成本、低效率的運營模式，但缺乏變革的動力和能力。京東作為內地電商巨頭，其數字化實踐將為本地企業提供寶貴參考。特別是，京東可能展示如何在高成本環境下實施​​輕量級數字化改造​​——不是大規模硬件投入，而是通過SAAS工具、模塊化系統、雲端服務等靈活方式提升運營效率。這種務實路徑更適合香港中小零售商的實際條件和承受能力。如果京東在香港整合並優化佳寶的線下門店體系取得成功，可能引發同行跟進投資數字化。

對消費者來說，香港零售市場長期被少數巨頭主導，消費者選擇有限，價格透明度低。京東引入數字化工具後，可能帶來更豐富的商品選擇、更透明的價格比較、更便捷的購物體驗。充分競爭，對消費者是好事，而數字化零售通過提升供應鏈效率和減少中間環節，有望在保持零售商合理利潤的同時降低終端售價，緩解香港高昂的生活成本壓力。

京東收購佳寶的嘗試，實質上是將內地經過驗證的數字化零售模式移植到香港這一特殊市場。成功與否，不僅取決於京東的技術實力和資源投入，更取決於其能否針對香港市場的結構性特點，找到適合本地土壤的數字化轉型路徑。這既是對京東創新能力的考驗，也是觀察內地互聯網商業模式能否成功「出海」的重要案例。

一切如常，只是更快、更便宜、更安心，能把「日常」留住，才是數字化最大的顛覆。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。標題原為《從「凍肉鋪」到「數字倉」：京東收購佳寶與香港零售數字化轉型》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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