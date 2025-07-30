劉暢｜25:0——罷免大敗——民進黨玩弄民意的終極反噬

台灣史上首次大規模罷免案於上周六（7月26日）劃下句點，國民黨24名立委與新竹市長高虹安等25名立委全數安然度過罷免危機，最終戰績定格在25:0，民進黨支持的罷免團體全軍覆沒。這場由綠營精心策劃、聲勢浩大的政治行動，最終卻以慘烈失敗告終，不僅沒能改變「朝小野大」的國會結構，反而進一步凝聚了藍白陣營的力量，加深了民進黨與民意之間的裂痕。



政治操弄帶來民意覺醒

制度霸淩與民主異化​​構成了這次罷免行動最鮮明的特徵。民進黨在2024年立法機構選舉失利後，並未尊重選民做出的「朝小野大」政治安排，反而迅速啟動了一項系統性計劃——通過罷免機制來顛覆選舉結果。

這場運動不僅是對在野黨的一次直接攻擊，更是一種試圖重新掌控話語權和政治議程的嘗試。在這場罷免運動中，民進黨及其支持者利用媒體輿論、街頭動員乃至司法手段，意圖製造一種廣泛的民意共識，即罷免是正義之舉，是對抗中國威脅的表現。但事實證明，這種策略並未得到多數選民的認可，而這套多年來屢試不爽的政治話術，在今天的台灣社會已逐漸失效。

民進黨長期以來將兩岸關係作為政治籌碼，透過煽動對立情緒來鞏固支持基礎，卻忽略了台灣民眾理性思考的能力。當賴清德上任後一連串的「團結十講」引發爭議，當他在面對丹娜絲風災時顯露出施政無能的態度，當罷免團體的行為越來越被視為政治追殺而非真正為民發聲，台灣民眾終於看清了這場罷免行動背後的真相。民進黨將罷免案視為扭轉「朝小野大」局面的捷徑，卻忽略了台灣社會對政治穩定的渴望。這場罷免戰役揭示了台灣民主發展的一個關鍵轉折點：當權者若將民主制度視為予取予求的工具而非尊重敬畏的規範，終將遭遇民意的嚴厲懲罰。

權力傲慢終致雙重挫敗

「大罷免」的潰敗絕非單一事件，而是民進黨長期積累的結構性矛盾在賴清德時代的集中爆發。這場政治豪賭背後，折射出的是一個執政黨逐漸脫離民意、陷入權力幻象的悲劇性過程。當賴清德團隊沉浸在「罷免6席保底、10席大勝」的幻想中時，他們顯然沒有意識到，民進黨自身已成為台灣社會最大的政治亂源。這場慘敗既源於領導層的戰略誤判，也暴露了黨內派系惡鬥的痼疾，更體現了整個政黨與台灣社會脫節的危險傾向。

對賴清德而言，這也是個人失敗的縮影。他的「團結十講」從「雜質說」到史觀爭議，屢屢失言，風災表現更是「金句頻出」，他在罷免案後的表態也暴露了其執政困境：一方面宣稱「接受結果」，另一方面又強調「這是公民團體自主發起」，試圖推卸責任，反倒凸顯其無能力，無承擔，無反思的「三無」水平。

民進黨內部更是早已出現嚴重裂痕。聯電創辦人曹興誠在罷免失敗後公開指責民進黨「只想當不用負責的側翼」，綠營「立委」楊蕙如則直指柯建銘、曹興誠是「罪魁禍首」。這種內部分裂預示着，賴清德若不能在8月23日的第二波罷免案中翻盤，其權威將徹底崩塌，非賴系派系的反撲和「側翼」的分裂將不可避免。

政治清算產生綠色恐怖

值得警惕的是，民進黨對司法系統的操控與政治清算的傾向。當賴清德團隊用檢調追殺在野黨、處理聯署時的雙重標准，以及用「公民團體」馬甲搞政治清算時，這種系統性濫用國家機器的行為，不僅引發在野黨抗議，更讓廣大民眾產生「綠色恐怖」的切身恐懼。在柯文哲仍被羈押的背景下，這次罷免案被許多人視為民進黨試圖進一步打壓異己的手段。柯文哲的妻子陳佩琪在投票前的呼籲：「如果大罷免不失敗，柯文哲會被關到死。」——不僅引發「小草」（支持民眾黨的年輕群體）們的強烈反應，也讓更多中間選民反思當前台灣司法的政治化問題。

民進黨似乎忘記了，民主不僅僅是選舉的遊戲，更是對法治、公正和多元聲音的尊重。當一個政黨將司法作為政治工具，其所謂的「民主」價值便成為一紙空談。

出現藍白結合蝴蝶效應

此次罷免案最大的政治效應，莫過於藍白合作從「戰術性聯盟」昇華為「民意共同體」。國民黨和民眾黨在這場政治鬥爭中展現出高度的協調性，不僅在立法院共同抵制民進黨的提案，更在罷免戰中聯手動員支持者。藍白合作不再僅限於政治人物之間的策略聯盟，更已經在支持者層面形成了具有認同感的堅固「群體」。從選民結構來看，藍白支持度對綠營大致是6：4的比例優勢。只要藍白保持合作，民進黨想要通過罷免案改變國會結構的策略就難以成功。更重要的是，這次罷免戰促成了「小草」全面向國民黨靠攏的趨勢，形成對民進黨更不利的民意格局。

民間交流有助兩岸和平

罷免案的結果傳遞了一個清晰信號：台灣民眾渴望的是穩定而非對抗，是發展而非內耗。然而，民進黨不會輕易認輸，一定會繼續試圖製造新的政治焦點。更值得警惕的是，其可能進一步利用《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》等工具，打壓兩岸民間交流，甚至炮製新的「紅色恐慌」。

面對這種困局，唯一的破局之道在於強化兩岸民間紐帶。這些跨越政治的民間交流，才是真正的「抗獨防火牆」。加強兩岸普通民眾之間的交流與合作顯得尤為重要。唯有如此，才能真正打破由某些政治勢力刻意營造出來的對立氛圍，為實現長期和平奠定堅實基礎。畢竟，無論政客們如何操弄，最終決定歷史走向的始終是廣大人民群眾的真實意願。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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