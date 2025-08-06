劉暢｜特朗普盲人騎瞎馬：非農數據下修90%——美國經濟的美顏假像

在經濟數據的世界裏，修正是常態。但當修正幅度達到26萬個就業崗位，並將前兩個月90%的就業增長抹去時，這已不僅是統計調整，而是對整個經濟敘事的徹底改寫。美國勞工統計局近期對5月和6月非農就業數據的大幅下修，揭露了一個現實：特朗普時代引以為傲的經濟政策成果，可能更多是基於「美顏濾鏡」下的統計幻象，而非真實的經濟復興。



「數據驅動」​​轉為「​​敘事驅動」

這次25.8萬就業崗位的下修不僅是數字的調整，更是自1979年以來（除疫情期外）最大規模的非農數據修正。5月從+14.4萬下修至僅+1.9萬，6月從+14.7萬下調至微不足道的+1.4萬。這種近乎90%的降幅，徹底顛覆了我們對美國就業市場韌性的認知。

非農數據的大幅下修事件，本質上反映了美國經濟治理中一個更為危險的趨勢——​​統計體系的系統性退化，​​正在使政策制定淪為「盲人騎瞎馬」。當政治需求壓倒專業主義，當預算削減侵蝕數據基礎，美國正滑向一個「後真相」經濟治理時代，其中非農就業等關鍵指標越來越像經過政治「美顏」的產物，而非反映現實的鏡子。如果連最基礎的就業數據都存在如此巨大的誤差，那麼建立在這些數據基礎上的所有經濟政策判斷又有多少可信度？

統計信任危機​​的嚴重程度可能遠超表面。美國勞工統計局不僅面臨非農數據的準確性爭議，其消費者物價指數（CPI）數據採集也因資源不足暫停了15%的樣本收集。特朗普直接指控勞工統計局「操縱數據助選」，並解僱局長埃麗卡·麥肯塔弗，開創了​​政治干預統計​​的先例。這種干預與經濟民族主義政策形成共振——當特朗普聲稱「關稅讓美國極其富裕」，而統計機構卻需要用「美顏濾鏡」維持其權威，真實經濟早已病入膏肓。

「製造就業」還是「製造失業」

特朗普政府以「振興美國製造」為名發動的​​全球關稅戰​​，在非農數據的大幅下修中遭遇了最辛辣的諷刺。2025年7月數據顯示，美國製造業就業人數減少11,000人，商品生產部門新增就業連續三個月為負，印證了美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）早在4月的調研結果——47%的美國製造商表示關稅導致成本飆升，被迫裁員求生。這場以「讓製造業回家」為口號的貿易保護主義運動，實際效果卻是「​​製造失業​​」而非「製造就業」。若扣除醫療與社會服務行業，美國7月就業增長為負數，製造業就業人數更是延續了前幾個月的下滑趨勢。這與特朗普聲稱關稅將帶回美國工作的承諾形成鮮明對比。

美國供應管理協會（ISM）最新數據更顯示，7月製造業PMI降至48，創九個月新低；就業分項指數43.4創五年新低，10個行業活動收縮，標普全球製造業PMI終值僅為49.8，均處於收縮區間。實際上，美國製造業對全球供應鏈的依賴度極高，這是數十年全球化進程塑造的結果，無法在短期內逆轉。關稅的增加必然導致美國製造業的成本飆升，特別是對進口原材料和零部件的依賴使得這種成本衝擊立竿見影。當製造業企業面臨成本壓力時，它們不是立即在美國擴大生產，而是首先削減現有產能和裁減人員，這正是我們在就業數據中看到的情況。

「美國優先」變成「自我施壓」

這也是特朗普關稅政策的弔詭之處，政策殺傷力正精准作用於本該受保護的群體​​。以密歇根州等「鐵銹地帶」的汽車零部件廠商為例，其原材料進口占比普遍超過60%，導致關稅成本增幅是出口導向型企業的2.3倍。這些企業恰是特朗普的政治基本盤，如今卻因「美國優先」政策陷入「越保護越脆弱」的悖論。雖然其長期目標是促使製造業回流美國，但短期內可能首先壓垮的恰恰是美國企業自身。製造業能否繁榮，最終取決於在「對等關稅」完全落地後，美國企業能否扛住成本飆升和需求不足的雙重壓力。然而，市場需求並不會因為關稅政策而自動增加，美國消費者面對價格上漲可能進一步減少消費，形成惡性循環。這種「自我施壓」的政策悖論，正是當前製造業就業數據不斷下滑的深層原因。

同时，特朗普政府推行驅逐非法移民政策，也對美國勞動力市場產生了直接衝擊。非法移民在美國從事着許多基礎性工作，他們的離開使得部分行業勞動力短缺。研究報告指出，5月以來特朗普驅逐移民政策對就業市場的影響逐漸加大，給非農新增就業人數帶來明顯拖累。這不僅導致企業招聘難度增加，成本上升，還使得就業市場活力下降，企業招聘率降至七個月以來的最低點，反映出就業市場的疲軟態勢。

非農數據崩塌的警示意義不言自明：當一國經濟治理從​​專業主義​​滑向​​民粹主義​​，從​​多邊協調​​退向​​單邊蠻橫​​，從​​數據驅動​​轉為​​敘事驅動​​，在全球化已深度重塑供應鏈的今天，單純依靠關稅和民族主義口號來重振製造業，無異於逆歷史潮流而動。經濟繁榮不能只存在於統計報表中，真正的復興必須體現在每個美國人的實際生活中。美國製造業PMI連續萎縮、就業數據大幅下修、通脹居高不下的「滯脹」苗頭，或許正是這種反噬的開端。在經濟規律面前，無論「美顏」的數據多麼亮麗，最終都將如同海市蜃樓，在現實的檢驗下煙消雲散。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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