龍漢標｜經濟轉型期的機遇與挑戰

香港正處於經濟轉型的關鍵時期，未來十年，「北部都會區」的建設與發展，將重塑香港的經濟版圖，更是香港邁向科技、創新與高增值服務經濟的轉型藍圖，亦是香港作為「粵港澳大灣區」一員，推動整體發展的重要一步，實現香港以「南金融、北創科」的雙軸驅動，為香港經濟注入新動能。



然而，「北都」是一項長線發展策略，從興建重點基建，到科技園區、高等院校等主體項目相繼落成，繼而匯聚產業到發展成熟，形成產業導向的經濟體，過程可能長達十年。在北都各項規劃與工程尚在推展、創科產業仍未形成規模之際，香港目前所面對的，是一個經濟調整和轉型期。

一直以來，香港人靠拼搏與勤奮積聚財富，透過置業增值資產，繼而投資創業，增聘人手，帶動百業興旺，加上香港背靠祖國，具備完善法制、低稅率、市場與世界接軌，令整體經濟發展不斷向前。亦因着經濟蓬勃，利得稅、印花稅等，成為政府主要的收入來源，加上樓市暢旺增加賣地收益，為政府帶來可觀的財政收入，更為香港累積龐大的財政儲備。

然而，近年樓市下滑，物業估值回落，不但令市民的財富縮水，亦令銀行收緊融資貸款，令市民消費意欲下降，加上北上消費分流，營商成本高。在此經濟調整和轉型期中，政府的角色尤為關鍵，如何穩住經濟信心、協助百業過渡轉型，是值得關注。

政府固然可以延續以往的中小企支援政策，如優化「中小企融資擔保計劃」、擴大援助與資助範圍等，惟這些政策多屬緩衝性質，雖有助營商者紓緩資金壓力，但更重要是穩定樓市，令市民和投資者的荷包不至縮水，釋放明確的正面訊息，讓市場看到前景與機會，從而穩住資產價值、提振信心與消費。

近日社會上有不少討論，關於容許來港專才將他們內地資金帶來香港置業的議題。筆者亦曾建議，要協助內地專才在香港落地生根，特區政府可以考慮跟中央商討，透過一個閉環管理模式，成立資金池，容許來港專才將內地的資金帶來香港置業，並確保日後轉售物業所得資金必須匯回內地。在外匯管制不受影響的前題下，解決專才來港的住宿需要，同時達至穩定樓市，帶動銀行按揭、裝修、醫療、零售等百業復甦。長遠而言，若能有序地配置內地資金於香港資產市場，亦能提升香港作為財富管理與資產配置中心的角色，將會為香港經濟帶來正面訊息。

北都建設是香港經濟重塑的重要一頁，是香港經濟轉型的關鍵期。在這轉型過程中，讓樓市平穩發展，透過政策扶持中小企、民生百業，香港定能迎上長遠的經濟繁榮。

作者龍漢標是立法會地產及建造界議員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



