來稿｜短劇折射社會階級固化　情節幻想有如心理補償

來稿作者：馮廣榮



你有這樣的經驗嗎——在Instagram上看到一些短劇或廣告的限時動態，內容離不開「億萬富翁偽裝成普通人」或「主角穿越時空復仇」的短劇，儘管劇情誇張，卻總是讓人忍不住往下看？

「億萬富翁隱藏身份」和「時空穿越復仇」之所以讓人著迷，是因為它們觸及了人性深處的權力、階級、正義與失控的執念，並透過極端的戲劇設定，讓觀眾體驗現實中難以實現的「情感宣洩」。這兩種敘事模式之所以能引發共鳴，在於它們滿足了人們對「掌控」與「顛覆」的潛在渴望。在現實生活中，我們往往受制於社會結構與個人局限，而這些故事則提供了一種虛擬的「逃脫路徑」，讓人在想像中暫時擺脫無力感。

「億萬富翁隱藏」階級反轉的爽感

富豪「偽裝成普通人」的設定，本質是一種權力遊戲——觀眾喜歡看「高高在上的人被迫體驗底層生活」，或「低調者突然揭露身份碾壓對手」的反差。中大香港亞太研究所2024調查發現，53%受訪市民認為現時本港青年人社會向上流動機會不足，另有43.3%受訪者認為青年向上流動機會在未來十年會變差。而在2025年的調查中，70.1%受訪者認為香港現時貧富懸殊情況嚴重，而43.6%受訪者認為現時貧富懸殊情況比5年前為更嚴重。

此外，引用港大經管學院《香港經濟政策綠皮書2024》，日益嚴重的收入不均實由高收入者收入增長加快所致。儘管住戶收入中位數有所上升，研究結果表明，最貧窮住戶的收入卻在倒退。近40年來，接近頂層的住戶收入增幅在兩倍至三倍之間，最底層10%的住戶則未見類似進展，的實質收入更有所減少。

當現實容易讓人窒息，短劇的情節滿足了人們對社會階級流動的幻想，尤其是當現實中的階級固化難以突破時，此類故事便成為一種心理補償。當富豪「隱藏秘密」，更會引發「獵人變獵物」的刺激感，讓讀者期待他何時被揭穿。這種懸念設計強化了故事的張力，同時也隱喻了「權力終將被揭露」的道德寓言。

情節滿足「正義」期待 幻想穿越掌控命運

富豪的「隱藏」往往伴隨腐敗、特權、不公，這讓復仇主題更具正當性。觀眾樂於看到「為富不仁」、「見風使舵」者最終受到懲罰，這種情節滿足了對「正義」的期待。金錢在此類故事中既是工具，也是枷鎖，它既能買通一切，卻也成為主角無法逃脫的弱點。

另外，我們在現實中無法改變過去，但「時空穿越」提供一種「重來一次」的救贖感。這種設定讓人們得以在虛構中修復遺憾，尤其是當生活中的錯誤無法彌補時，穿越故事便成為一種心理療愈。這些作品的核心吸引力在於「選擇的自由」——復仇者擁有「上帝視角」，讓觀眾享受智商碾壓反派的快感。這種「先知優勢」滿足了人們對「全知全能」的渴望，同時也隱含了「全知即權力」的隱喻。

富豪用財富掌控現實，復仇者用時間顛覆規則。這兩種力量的對抗象徵著人類對「終極權力」的爭奪——究竟哪一種更能主宰命運？但無論是億萬富翁還是時空旅者，他們的掙扎最終都可能指向同一個結局：所謂的「掌控」，不過是另一種形式的「被掌控」。當我們沉醉於這些故事的快感時，或許也在不自覺地思考——真正的自由，是否永遠只是幻覺？或許，上帝才是隱藏在故事背後的終極掌權者。

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章標題由編輯所擬，原題為「為何『富豪偽裝』與『時空復仇』的短劇總讓我們欲罷不能？」。內容僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



