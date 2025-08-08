平機會｜將心比心推行「通用設計」　「軟硬兼施」改善工作環境

來稿作者：林美秀



面對急速高齡化的人口，暢通易達的設施將變得越來越重要，平機會一直致力透過推廣「通用設計」，建構無障礙的社會。然而，要鼓勵各界廣泛採用「通用設計」，仍需依賴不同界別的持份者「口耳相傳」，透過分享自身的成功經驗，給沒有經驗的機構參考以及在商界及社區廣傳。因此平機會上周舉行了「在零售環境實踐通用設計」分享會，透過分享良好範例，鼓勵物業管理、零售、餐飲業界相關營運者採用「通用設計」，讓社會上不同人士都可平等參與社會。



四間「通用設計嘉許計劃2024/25」得獎機構的嘉賓講者均提出推行「通用設計」的關鍵在於「將心比心」，並確保「平等使用」的理念貫穿不同設施及服務，讓所有顧客都能輕鬆獲取服務。（平機會提供）

除了「在零售環境實踐通用設計」分享會，平機會在今年4月亦舉辦了「在工作環境實踐通用設計分享會」，由「通用設計嘉許計劃」的得獎機構代表向公眾和不同界別的機構介紹推行「通用設計」的經驗和建設通達環境的良好範例。透過得獎機構分享良好做法和心得，可以令持份者更為容易掌握推廣「通用設計」的要訣和好處，從而真正推動「通用設計」主流化。

將心比心推行「通用設計」

在零售環境實踐通用設計方面，得獎機構的嘉賓講者提出推行「通用設計」的關鍵在於「將心比心」。機構不僅需要細心觀察社區變化，更要主動了解不同持份者如住戶、顧客及商舖租戶等的需求，提供符合他們需要的服務和設施，例如在商場的通道增設座椅、免費的嬰兒車及輪椅租借服務、提供電動輪椅充電位、獨立哺乳室等，以貼心照顧不同人士的實際需要。

此外，他們亦提出要關注細節，例如設立不同高度的電子顯示屏、暢通易達的服務櫃台、點字及觸覺平面地圖、聆聽輔助系統、自動門，以及將家庭友善及暢通易達停車位設於停車場入口附近等，確保「平等使用」的理念貫穿不同設施及服務，讓所有顧客都能輕鬆獲取服務。

「良好溝通」關注用家需要

在推動商舖租戶採納「通用設計」方面，一眾講者強調與租戶保持良好溝通十分重要。其中一位講者提到，有見區內長者人口增加，其物業管理公司主動與商場內的食肆協調，鼓勵食肆於樓梯位置加設臨時斜道及扶手，以提升長者出入的便利性，同時有助業務發展。此外，得獎機構亦從長遠規劃著手，早於租賃會議及租戶遞交裝修設計圖時，積極提醒租戶採納「通用設計」的理念。

在4月舉行的「工作環境實踐通用設計」分享會上，得獎機構亦指出在工作間需要「軟硬兼施」才可成功推行「通用設計」。除了建立讓不同年齡及能力人士都可使用的「硬件」設施外，人力資源政策、員工培訓等「軟件」同樣不可缺少。這些切身的經驗不但體現了「通用設計」以人為本的精神，對一些沒有推行「通用設計」經驗的機構來說，亦提供了不少可借鏡的簡便例子，讓他們更容易推動機構管理層採納「通用設計」。

「軟硬兼施」改善工作環境

最重要的是，他們的經驗引證了全民通達的環境不單為處所、設施及服務的使用者或公司員工帶來便利及好處，處所營運者亦同樣有所得益，例如可以促進企業的共融文化、更善用及優化現有的設施，提升顧客滿意度和購物體驗，為企業及處所營運者創造更多價值，同時也可吸引更廣泛的顧客群，帶來更多的人流及商機，創造真正雙贏局面。此外，一個通達無障礙的商場不僅是一個購物場所，更是促進社區聯繫的重要空間，能加強不同背景顧客之間的互動交流，有助鞏固社區凝聚力，創造社商共贏。

平機會將於今年第四季推出第二屆「通用設計嘉許計劃」，並增設公私營住宅樓宇及高等教育院校兩大申請組別，鼓勵更多界別及場所採用「通用設計」，我很高興不同的機構願意與平機會合作，透過分享活動向社會推廣「通用設計」，我亦期望日後有更多不同界別的持份者與我們一起攜手，將香港打造成兼容通達的宜居城市。

作者林美秀是平等機會委員會主席。標題原為《平機會與機構合作 藉切身經驗推動「通用設計」主流化》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。