送澧手記｜分級制管理郊野公園　創造「綠色經濟」新引擎

近年香港郊野公園受到越來越多本地市民及海外旅客青睞，並特意前往進行各種休閒活動，每年吸引逾1,100萬遊人到訪各個郊野公園及特別地區。據漁農自然護理署統計，香港郊野公園及特別地區共佔地約4.4萬公頃，涵蓋著山嶺、叢林、水塘及海濱地帶。隨着北部都會區的發展，郊野公園亦要有針對性發展策略來提高使用者體驗，港府及相當部分管理策略思維亦是時候破舊立新，在提供創新康樂配套設施的同時，平衡保育及帶動周邊經濟增長，創造「綠色經濟」新引擎。



紅花嶺郊野公園位於北都東面「藍綠康樂旅遊生態圈」內，於2024年成立，屬香港第25個郊野公園，可視為實踐新策略思維的試點。據現有公眾資訊，政府計劃於該郊野公園內提供遠足網絡、郊遊地點、觀景點等康樂配套設施。若要針對性提高郊野公園的價值和吸引力，政府可考慮參考國內及國際開發郊野公園的實例，如：

（一）中國浙江安吉將「礦坑」改造成網紅咖啡營地；

（二）美國大峽谷國家公園設有多條自然步道和自行車道，以進行不同難度的徒步和自行車探索；

（三）加拿大班夫國家公園設多個生態教育中心，提供生態導覽和自然生態教育課程；

（四）英國倫敦濕地中心設有專門的觀鳥區域，吸引鳥類愛好者前往觀察野生動物；

（五）澳大利亞卡卡杜國家公園設有多個露營區，讓遊客過夜與大自然更親密接觸；

（六）新西蘭米爾福德峽灣劃分特定區域作為自然保護區，保護當地珍稀植物和動物；

（七）日本多摩川河岸公園設有多樣的運動設施，包括運動場、健身器材區和攀岩牆，鼓勵市民和旅客健康活動。



上述康樂配套設施發展規模不大，但當中不但能給予訪客休閒娛樂，還促進環境保護和生態教育，更提升了設施質素，有助推動生態旅遊業發展。

事實上，新郊野公園管理策略思維應在着重提高遊客體驗和環境保護意識，同時確保生態可持續性。政府可考慮將現時《郊野公園及特別地區規例》劃分為分級管理制，按照生態敏感度及發展規模制定監管規例及限制措施，將郊野公園及特別地區從一直視為「不可碰」的自然資源，釋放為生態旅遊業發展潛力資源。

現行管理框架應更細化，以有效推行可持續發展，包括：（一）透過現有環境影響評估制度評估設施對生態系統的影響，確保土地開發不會對生物多樣性和自然環境造成損害；（二）制定設施的規劃和設計標準，如：使用可持續材料和設計，確保設施與自然環境和諧共存；（三）推行生態教育和宣傳活動，提高遊客對環境保護的意識，促進可持續旅遊；（四）制定監督與評估制度，定期對設施的使用情況和環境影響進行監測，評估土地開發效果，確保設施的運行符合預期，及時調整管理策略；及（五）探索可持續財務可行性營運模式。

據AI大數據分析，具主題特色的郊野公園預計每年可吸引額外10%至30%本地市民，以及5%至15%的海外旅客到訪。以現時每年吸引1,100萬名遊客計，開發具主題特色郊野公園後，相信可吸引額外130萬名本地市民和近165萬名海外旅客。假設每位本地市民及海外遊客的衣食住行等人均娛樂消費為500至1,000元；以相關最大化人數來計算，即每年總消費額可高達80億至160億元的旅遊收益。

2019年「土地大辯論」的總結，在今天的保育及發展思潮下，以不可同日而語。郊野公園策略性保育及發展是可以並存的。只要政府以擁抱創新思維，重新制定發展郊野公園策略，配合適合的管理制度，方可有效提升康樂配套設施質素及使用者體驗，在持續發展生物多樣性的同時，也增加旅遊項目的多樣性，帶動周邊經濟增長，創造旅遊「綠色經濟」新引擎。為香港增添城市新個性，也為香港帶來相當可觀的額外收益。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。