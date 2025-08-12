筆凱．傑語｜通盤規劃人口政策　推動香港成為千萬人口宜居城市

來稿作者：郭凱傑



近日，香港社會對人口政策的討論熱烈起來。有意見指出，儘管人才計劃吸引了數以十萬計的申請者，但許多人僅拿了「香港身份證」就離開，未能真正轉化為本地人口，反而對社會福利構成負擔；另一方面，近年多了内地學生來港升學，但上周崇正中學事件也顯示，資本力量容易令吸引人才的工作變質，需要作出平衡。



儘管如此，這並不意味香港應停止引入人才。事實上，提出香港需要增加人口的論述並非始於今日。早於2007年，前行政長官曾蔭權在接受媒體訪問時已提出，香港有條件發展成能容納1,000萬人的全球金融中心。近期，特首李家超接受傳媒訪問也提出此觀點，認為香港需成為千萬人口大都會以提升競爭力。這些提議旨在維持經濟活力，但歷來引發不少爭議：有人擔憂基建壓力與融合難題，強調需穩妥轉化人才為常住人口，方能避免資源浪費。

以人口增長推動區域發展

粵港澳大灣區是一個依托人口增長推動經濟發展的好例子。回顧2019年規劃綱要出台時，區內人口約7,000萬﹔到去年已突破8700萬，增幅近四分之一﹔同期，GDP由十萬億元人民幣增加到十四萬億元人民幣，增幅40%，實現了人口跟生產力叠加升級。這得益於人口移動注入年輕勞力和消費需求，拉動產業升級。相比之下，香港目前人口約750萬，勞動力因人口老化、移民等因素開始下降。若不注入新活力，香港的地位將面臨挑戰。

香港的產業轉型正處關鍵期。《香港創新科技發展藍圖》勾勒出將香港打造成國際創科中心的發展路徑，但需要大量年輕專才推動，現有人口遠不足以滿足需求。試想要發展生命健康科技，就需要生物工程師和科學家﹔要推動人工智能發展，就需要更多程式員和算法專家；要研發新材料與新能源，就需要材料科學家等。若無人口補充，藍圖目標將難以落地。同時，在北部都會區、交椅洲人工島等大型規劃落實後，將有數以十萬計樓宇落成﹔當局必須同步引入人才，方能維持資產價格穩定，避免供應過剩拖累樓價。

引人才紓緩勞動人口短缺

另一個人口必須增長的原因，是基層勞動力的短缺——如巴士司機、飲食業、建築業等；在大專畢業生比例不斷增加的背景下，這些工種長遠必須透過引入勞動力解決，同時降低營商成本。新加坡解決這問題的方式正是一個好例子：人口在20多年間從2000年約400萬增加到2024年突破600萬，正是由移民政策所推動（香港同期人口增長約為14%）；積極輸入外勞和高端人才，以支持經濟。新加坡人口中幾乎三成為非永久居民，包括外勞、學生和專業人士等，佔勞動力近40%；這無形中讓本地青年專注高增值領域，人均GDP遠遠超過香港。可見具針對性的移民政策一方面能解決勞工短缺，還能避免人才錯配，值得香港參考。

當然，人口政策的規劃需要通盤考慮：輸入移民有可能加劇房屋與醫療壓力，也會放大新舊居民融合的矛盾。政府需加強追蹤來港人士的情況，適時調整吸引人才及相關福利政策。聚焦高質專才，更透過生育及教育政策吸引他們長遠留港開枝散葉，優化人口結構。

上月的中央城市工作會議中提出以建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市為目標。事實上，内地的城鎮化同樣面臨資源環境的約束趨緊、公共服務供需失衡等挑戰，凸顯了未來發展中人民為中心、提升社區參與、公平分配資源的重要性，方能長期保持城市發展的活力，聚集更多人才。故此，無論是推動產業發展、創造就業；透過新市鎮發展優化居住環境、改善民生；推動數字經濟、構建智慧城市，都必須建構人民能夠安居樂業的宜居城市。

人口增長不僅是數字；香港要突破目前的瓶頸，就必須專注吸引年輕專才、轉化人才為人口，方能優化人口結構，並引動產業發展，讓香江成為人民共享的美好家園。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員、大專講師及顧問。文章標題為編輯所擬，原題為「推動香港成為千萬人口宜居城市」。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。