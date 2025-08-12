梁振英｜香港永久性居民身分不能打折促銷　人才審批必須嚴辨真偽

人口決定社會的一切。都說香港要有人口政策，大家要知道的是，香港最根本的人口政策由香港特別行政區《基本法》嚴格規定。中央收回香港後的大政方針，包括維持香港的社會制度和生活方式不變，對「香港永久性居民」的取得，隆而重之，𧫴而慎之的寫在《基本法》。



基本法（草案）（徵求意見稿）和（草案）在1988和1989年在香港和內地進行香港歷史上僅有的長期和大規模諮詢，絕對有民意基礎，兩年後由全國人大通過，絕對有權威性。

兩次大規模諮詢期間，我是基本法諮詢委員會秘書長，在社會各界各地區執行頻密和廣泛的諮詢工作，對《基本法》的用意和原意有一些了解。

香港的人口組成以永久性居民為主，永久性居民有政治權利，非永久性居民沒有；永久性居民在其他方面也擁有非永久性居民沒有的權利，包括居留權。

香港地小人多，內地人口是香港的185倍，香港在多方面對內地居民有吸引力，因此中央和香港對內地居民進入香港以至取得香港居留權的辦法和人數限制，一直十分𧫴慎，例如2003年，經過反覆思量後才容許內地49個城市的居民可以個人進入香港旅遊。

兼用法律和行政手段的限制，還包括用配額嚴格限制每年從內地持單程證進入香港的內地居民。

《基本法》對香港特別行政區永久性居民資格的取得，主要是嚴守頭門，以免尾門失守。

《基本法》是這樣規定的：中國公民和非中國公民都可以成為香港特別行政區永久性居民，中國公民成為香港特別行政區永久性居民的途徑有三：

1. 在香港出生；

2. 在香港通常居住連續七年以上；

3. 第1.、2. 兩項所列居民在香港以外所生的中國籍子女。

以上的1.、2. 頭門不守好，不僅眼前出問題，將來3.這個尾門還會出大問題。例子一：雙非通過1. 成為香港永久性居民，日後在內地或外國生的中國籍子女也將是香港永久性居民。例子二：今天的種種人才計劃下的人才，七年後成為香港永久性居民後返回內地，之後在內地所生的中國籍子女也將是香港永久性居民。

今天的香港有多少人，我們通過人口普查知道是750萬左右，香港將會有多少目前在境外的永久性居民來港用經常性的教育、養老資源，或一次性的醫療資源，沒有人知道，當這些權利被行使時，也沒有法律手段排除，政府會措手不及，社會對內地的怨氣會再次出現，一如雙非和奶粉問題，我們要講講政治。

人才計劃下的審批必須嚴辨真偽，複檢要嚴上加嚴。香港永久性居民身分不能打折促銷，因為政治、社會、經濟、政府財政和國際關係的影響深遠。

作者梁振英是全國政協副主席、前行政長官。文章原刊於梁振英Facebook專頁，標題為編輯所擬。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

