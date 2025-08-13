澳洲來鴻｜澳洲的十一個機會

來稿作者：艾莉森·布羅洛夫斯基（Alison Broinowski）

本月2日，太平洋和平會議於澳洲布里斯本召開。在這類會議上，澳洲人經常問：「我們能做些什麼？」在此，我想列舉澳洲在區域內實現獨立與和平的11個機會。



機會一：阻止美國對中國開戰

今年的「護身軍刀」軍事演習規模空前，涉及19國、3萬名軍人，耗資1億澳元。這場利用澳洲海陸空領域的演習，實質是針對中國的作戰預演。我們正在練習攻擊我們的最大貿易夥伴，此舉將摧毀我國經濟。我們這麼做，只因是我們的最大盟友要求澳洲支持其全球霸權。

機會二：撤除美国在澳洲的军事基地

中國在科技、經濟與政治領域崛起，而美國除軍事實力包括全球877個基地之外，正全面衰退（中國僅有6個軍事基地，澳洲2個）。WorldBEYONDWar網站的地圖清晰標註了這些基地。自2011年時任澳洲總理吉拉德與美國總統奧巴馬達成「重返亞洲」協議後，美國在澳軍事基地已從19處持續擴增。當時澳洲的理據是：就算美國不願保衛澳洲，至少會保衛其在澳的美軍基地。

機會三：收回國防與情報自主權

美國和澳洲於2014年簽訂《軍力態勢協議》，賦予美軍無限制使用澳洲海空港的權利，包括核潛艦與具核打擊能力的B-52轟炸機，以及每年2,500名駐北領地的海軍陸戰隊。《防務合作協定》更讓美軍在達爾文設立指揮中心，並派員進駐坎培拉國防部。澳洲的松峽基地（Pine Gap）則為美軍提供戰略衛星監控情報，這些情報甚至被轉交給以色列用於加沙行動。

機會四：堅持自主路線

今年7月，總理讚揚澳洲勞工運動，形容其「從未追隨他國旗幟或模仿源於外地的運動」，並引用澳洲前總理翰·柯廷的話，強調澳洲人「有自信與決心自主思考行動」，和「掌握自身未來」。2023年，外長黃英賢在國家記者俱樂部倡議「基於規則與規範的區域秩序」，反對「單一大國主宰」。

機會五：停止支持以色列

但澳洲卻放任讓美國塑造我們的未來，這與我們多數區域鄰國背道而馳。澳洲支持美國轟炸伊朗，官員屢次強調澳洲與美國及以色列的「牢不可破友誼」，實為對川普政府及其前任的綏靖。澳洲總理艾班尼斯多次拒絕譴責以色列驅逐聯合國救濟人員，或美以將加沙巴勒斯坦人趕入集中營的計劃，並持續對以輸送武器與軍事情報。

機會六：承認巴勒斯坦

澳洲雖制裁兩名以色列部長，但並未如國際法院要求制裁整個以色列政府。澳洲已聯合27國呼籲停止加沙與西岸暴行，並與13國共同主張停火。然而艾班尼斯稱「不急於承認巴勒斯坦」，卻未解釋如何實現「兩國方案」。（譯者按：澳總理艾班尼斯於8月11日宣布承認巴勒斯坦國。）

機會七：表明「台灣是中國一省，澳洲無意為此開戰」

澳洲正以巨額成本鞏固AUKUS這項無實質回報的美英澳核艇協議，將澳洲深度綁入美國的侵略政策。儘管美澳官方承認台灣是中國領土，且美國鷹派議員埃爾布里奇·科爾比曾在《華爾街日報》直言台灣「對美國無存亡利益」。但美國假若挑起戰爭，必要求日澳加入。澳洲應向美國表明無意為台灣而參戰。

機會八：宣布退出AUKUS

艾班尼斯拒絕美國要求將國防開支增至GDP的3.5%，而AUKUS成本已失控且無成效保證。澳洲亦抗拒美國防長「預先承諾參戰」的要求。但美方將掌控AUKUS協議的核潛艦，正如前外長加雷斯·埃文斯警告：AUKUS將嚴重削弱澳洲「主權決策權」。美國前副國務卿坎貝爾更坦言AUKUS會把澳洲鎖進美國外交政策，包括台海戰爭。

機會九：加入國際反戰運動

儘管澳洲副總理馬爾斯去年頻提「主權」這觀念，卻不斷推進背叛澳洲主權的AUKUS協議。但正如鮑勃·卡爾預言：「若任何澳洲領導人帶我們投入川普的戰爭，澳洲將爆發史上最大規模反戰運動。」

機會十：推動澳洲獨立、不結盟、中立

澳洲的的鄰國，包括東盟與太平洋島國，全屬非殖民國家，他們透過區域合作抵抗殖民地列強干預。他們對「主權」的理解就是獨立、不結盟與中立。澳洲多次錯失加入他們的機會。馬來西亞的《東盟共同體2045願景》聚焦區域繁榮，明確排除軍事手段。中國對「全球南方」免除關稅，並支持東盟政治經濟自主。World Beyond War統計全球39個無軍隊國家，其人民享有和平與經濟紅利。越來越多這類國家申請加入金磚國家機制。澳洲亦可效法。

機會十一： 在戰爭與氣候行動兩者之間做出選擇

近期國際法院一致裁定：各國有責任減排溫室氣體，否則可能觸犯國際法並需賠償。軍事行動是碳排放大戶，侵略戰爭不僅違反國際法，更可能讓發動者，包括澳洲領導人，面臨刑事起訴。

結論

澳洲作為主權國家的生存邏輯指向明確結論：廢除軍事同盟，採取武裝或非武裝中立。這意味着不讓外國在澳洲駐軍。請記住貝文·拉姆斯登的名言：「唯有清除外國駐澳洲的軍事設施，中立才可能實現。這是給澳洲人民的訊息：只有廣泛團結的公民運動，才能為『無核武裝中立』鋪路，使我們遠離戰爭。」

對於有論者說：如要和平，必需備戰。尼克·迪恩的回應更發人深省。他說：「若你備戰，得到的必是戰爭。」越來越多澳洲人要求領導人聚焦和平。

作者艾莉森·布羅洛夫斯基博士（Alison Broinowski）是澳洲前外交官，澳洲戰爭權力改革組織成員，曾獲澳洲勳章。原文於8月12日刊登於澳洲時評網站 Pearls and Irritations。 中文版由香港01「揚言自得」專欄作者楊志剛獲授權翻譯、刊登。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



