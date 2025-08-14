胡曉明｜讀萬卷書不如行萬里路　香港青年內地實習蛻變成長

香港回歸祖國28周年，在「一國兩制」框架下，香港與內地交流與合作日益頻繁，然而香港青年對祖國接觸太少缺乏了解，普遍存在誤解與成見。近年特區政府積極推動政策、提供資助，旗幟鮮明支持社會各界培育愛國愛港香港新一代，讓各式各樣的內地交流、實習活動如雨後春筍湧現。今年暑假，我在山西參加了「晉港青年匯-山西機遇行」內地實習計劃的結業禮，30位完成一個月實習的香港年輕人分享所學所得，與山西導師之間建立了深厚情誼，展現兩地同胞之間血脈相連的連繫，也證明特區政府青年工作的方向正確。



香港山西總會十年前在山西省政府的支持下與山西企業合作推出上述實習計劃，讓香港青年既能體驗內地職場文化，也能感受當地生活，深入了解山西的獨特文化、社會發展與經濟機遇，惟2020年至2022年因疫情封關而停辦了三年，直至2023年才復辦，至今已舉辦了八屆，受惠青年超過200人。該計劃多年來獲民政及青年事務局青年發展委員會的贊助、山西省領導及企業的支持，令計劃得以持續，香港與山西建立了兩地青年溝通交流的堅實平台。

香港山西總會非常重視這項青年實習計劃，現任吳騰會長過去3年帶領總會同仁積極在大專院校及社區推廣宣傳，加上早前全球火熱的遊戲《黑神話︰悟空》展現了20多個山西景點，令更多青年對山西實習趨之若騖，報名非常踴躍。參與是次實習的青年除了平日實習工作，周末獲安排參觀山西名勝古蹟，如平遙古城、晉商博物院、喬家大院、雲崗石窟等，開啟職場初體驗之餘，也可感受山西蘊藏的深厚歷史文化及晉商精神。有實習生表示在山西實習最深刻的是在山西中醫藥大學學生一對一的陪伴下參觀校內中醫藥史館，學習手搓山楂丸等傳統手藝，加深對中醫藥文化、中華文明及山西人民的認識；亦有實習生擔當內地律師助手，在導師的帶領下走進閒人止步的法院，認識內地司法文化。

現時內地交流團多於實習計劃，然而交流與實習在效果上存在顯著差異。交流團一般只有短短數天，讓年輕人了解城市發展現況及文化特色，但卻流於走馬看花；實習則以月計，年輕人要住在當地，自行乘車上班，着重累積職場經驗，與內地同胞在職場上互相合作，同時感受內地生活，並更近距離了解當地文化歷史、民間習俗，從中獲得寶貴的人生歷練，可見實習聚焦職業能力、文化認知、人脈資源之提升，對祖國有一個真實、立體且深入的了解，對青年未來帶來深遠的影響。

我們在實習計劃需投放的時間、金錢和心力都較交流團多數倍。香港山西總會經過多年積累經驗，才獲得山西省委統戰部、山西省政府港澳事務辦公室、山西省政協港澳臺僑和外事委員會、山西省青年聯合會等的認可及協助，並得到山西博物院、晉商博物院、山西廣播電視臺、山西省當代美術館、山西辰涵數字科技股份有限公司、山西華炬律師事務所及山西商務國際旅行社提供多個實習崗位，使得香港年輕人有機會深度體驗山西的政治、經濟、社會、文化、藝術、法律、交通、旅遊等領域的發展。

「讀萬卷書不如行萬里路」。隨着國家的高速發展及國際地位提升，香港青年認識國情刻不容緩，以把握個人發展機會。期望特區政府繼續支持及鼓勵各界舉辦青年內地實習計劃，讓更多香港青年在內地進行長時間的實習工作體驗，將書本知識轉化為生命體驗，深入了解國家發展的方方面面，認識國家政策方針，未來學有所成可以為國家貢獻所長。

作者胡曉明教授是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



