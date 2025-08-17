送澧手記｜氫能的「國際接軌」工程　非香港莫屬

零碳排放備受國際社會關注，而氫能是其中一種具減碳潛力的新能源。



《香港氫能發展策略》於今年6月中出爐，早於2023年3月，立法會會議上已通過一項無約束力議員議案，促請政府全面推動香港氫能產業發展，並建議政府：善用香港金融服務業吸引資金投放於香港氫能產業；利用新發展區作為跳板，預留相關土地發展氫能產業；制訂氫能價格相關補貼、碳交易指標、稅收優惠政策，以拉動氫能需求；及推動碳指標認證，納入香港碳排放交易市場，靈活運用不同場景作為製氫試點，加快推展氫能的應用。

若只以香港作為國際金融中心的地位去規劃，以上建議皆合理，而我有以下補充。

中國為免對石油過於依賴，早於1990年代已經開始對氫能進行基礎研究和技術探索，例如：製氫技術、儲運技術、燃料電池、氫安全、交叉領域；及後大規模發展上游製氫；中游氫儲運、加氫站；下游多元化的交通、工業、發電；以及建築領域應用場景等氫能產業鏈。

再者，內地亦承諾國際2030年碳達峰及2026年碳中和。在穩定能源供應及彰顯大國風範的前提下，氫能使用是國家戰略。更新能源汽車一樣，如希望一個產業成功，那個產業必須出海。既然香港已經與國際接軌多年，信譽度及法律框架得到國際認可，氫能的「國際接軌」工程當然是香港莫屬了。

另外，對氫能的研究，只會永遠都是「現在進行式」的研究。而對「北部都會區」的大學城，大學課程可考慮針對性增設與新能源及氫能技術相關的課程，招攬國際學者，培育具備專業知識及技能的人才，使氫能在未來得以深化使用，逐步帶動本地成為氫能技術或應用先驅者。推動能源清潔低碳轉型，早日邁向碳中和目標。香港要成為國際智慧城市示範單位，氫能廣泛使用不可或缺。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章標題由編輯所擬，原題為「氫能使用」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



