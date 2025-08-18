帶﹒路共享｜跨越山海的承諾——共享基金會瓦努阿圖援助側記

來稿作者：陳楊



當我們將第5,000個天災備用物資包遞送到Erakor社區災難委員會主任Apete Takau手中時，共享基金會在瓦努阿圖歷時六個月的一階段援助項目暫告段落。在剛剛過去的7月，包括20位來自中國內地、香港及海外大學、中學師生在內的61名基金會同仁及志願者投身熱浪，成為這串南太平洋珍珠上最鮮亮的印記。



這是自2024年12月瓦努阿圖大地震以來，基金會第五次深入當地社區，也是基金會歷次行動中規模最為浩大的一次援外行動。

民心相通：青年力量傳遞中國善意

共享基金會梁振英主席常說，香港青年應投身國家建設，躬身感受大國擔當帶來的使命和榮譽。在瓦努阿圖的行動正是這種理念的實踐場。

作為中國香港的國際慈善機構，基金會致力為香港青年編織通往善心所需之處的紐帶，通過青年大使計劃，助力中瓦兩國青年共同加深對公共衛生與健康問題的認知與實踐。這種同齡人的視角與敘事，摒棄了「施」與「受」的俯仰姿態，取而代之的是平等交流——「援助」的意義在一場場即興球賽、一幅幅共繪的畫作中變得生動可親，亦令這份源自中國的善意具體可感。

在此次為期12天的行程中，青年大使們主要投身四方面的工作：一是物資傳遞與社區服務，將天災備用物資包、防蚊蠅物資送到村民家中；二是健康教育普及，在瓦努阿圖社區舉辦了三場健康教育講座，將備災知識及公共衛生問題化繁為簡；三是文化交流，高校對話、居民互動；四是座談學習，在與中國駐瓦大使的交流中，深刻瞭解中國與太平洋島國關係、「一帶一路」，以及香港青年如何參與國家外交和建設。

在此過程中，香港與內地的青年大使們走在中國民間外交的前線，真切領悟：「一帶一路」倡議不僅是宏觀藍圖，更是負重涉遠、此刻並肩的具體行動；「人類命運共同體」的構想，也非飄渺願景，而是急人所急、供人所需的切實擔當。

適逢瓦努阿圖建國45週年，我們的願望非常明確：讓中瓦兩國年輕人成為「民心相通」的橋樑，將「國際交往合作」的理念轉化為社區中實實在在的溫暖與力量。

韌性重塑：緊急行動開啟長效使命

其實，我們的故事遠不止這20名師生。

自今年2月正式啟動援助行動以來，基金會始終圍繞瓦努阿圖的兩大核心需求——公共衛生與天災應對，在瓦推進「蟲媒疾病防控」及「天災備用物資包」兩大項目。截至7月底，兩大項目累計為瓦努阿圖各地社區、衛生中心及醫院派發超過79噸醫療與備災物資，為頻受災害侵擾的居民提供及時有效的支援。

在蟲媒疾病防控方面，我們向當地衛生部門提供登革熱防控物資使用培訓，將物資送往全國各級醫療機構與家庭。

在天災應對上，團隊與當地村民共同設計物資內容，使其更符合災後生活與社區恢復的需求。目前，「天災備用物資包」已派發至五個社區，約5,000戶家庭、逾三萬人受惠，希望能幫助他們由「災後等待」轉向「災後自救」。

此外，基金會團隊累計已帶領來自內地、香港及海外共34位青年學生，在瓦努阿圖多個社區成功舉辦19場健康教育及備災知識講座，並在物資派發時提供基礎健康檢查，直接回應村民的需求，提升公共健康水平。

基金會所踐行的人道主義，早已超越一餐一飯的救濟，而是深耕社區韌性與民眾信心的重塑。當風暴再次來臨，這將是比物資更持久的力量。

雙向成長：從「中國援助」到「共同答卷」

基金會在瓦努阿圖的持續行動，不僅源於中瓦兩國人民歷久彌堅的友好關係，更是呼應了中國與太平洋島國共同應對氣候變化、災害管理挑戰這一承諾。

半年間，團隊親歷數次複雜國際物流的考驗、社區物資傳遞的艱辛、中瓦青年交流的激盪。每一步前行並非僅是基金會救援版圖的拓寬、派發數據的增長，更深的印記在於，一個認知已悄然紮根於瓦努阿圖民眾的心中——這些努力不僅是「來自中國的援助」，而成為了「與中國人並肩完成的事業」。

在合作中，我們同樣收穫良多——他們面對天災的堅韌、社區鄰裡互助的溫暖，以及他們對「合作」的真摯期許所鼓舞啟迪。這份跨越山海的理解與共鳴，正是國際合作最動人的地方。

八月，我們載着汗水和歌聲返港，瓦努阿圖亦漸入雨季，而屬於共享基金會的故事，仍在那片海島悄然展開新的篇章。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者陳楊是共享基金會助理總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



