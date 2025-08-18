鄧家彪、丁晞妍｜初探Z世代青年職業發展觀和政策支援

在香港這個高壓社會，成長於數碼時代的年輕人，其職業發展觀正經歷深刻轉變。他們更傾向選擇彈性工作時間、自由接案的工種，而非單一追求職業的穩定性。這反映出他們對傳統職場模式的反思，支援政策亦需因應青年特質的變化作出改變。



現狀與挑戰：躺平心態與價值體系差異

近年，青年的「躺平」現象備受關注，其源於對奮鬥目標的迷失，而非純粹消極怠惰，這可視為對現狀的一種回應。在人工智能取代繁瑣工種、優才競爭激烈的環境下，不少青年抱持着努力未必能帶來預期回報的擔憂，更對傳統「腳踏實地」價值觀提出質疑。上一代強調勤奮維持生計，隨着科技進步，當下的年輕人則期望從「朝九晚六」的傳統工作模式獲得解放。老一輩重視堅韌上進，而當代青年則更常強調工作生活平衡，例如他們會拒絕非必要的加班，更重視時間效率，這顯現出代際間的價值觀差異。

這種價值觀差異應客觀，不應也無法強加於任何一方，溝通需雙向傾聽，否則無從磨合。上司有時會代入自身經歷，而年輕人未歷七八十年代艱辛，對當時的經濟壓力感受較淺，故舊價值未必能完全適用於當下情境。部分父母為子女提供較為無憂的環境，可能在無意中影響了其子女對職場挑戰的預期和動力，導致躺平或，這是涉及多層面的現象，非個別事件。

年輕人中表現出的抗逆力差異，其成因是多方面的。抗逆力需磨練，但當代社會安全網相對完善，這使得一些香港青年在較為保護的環境中成長，成長過程中接觸艱難挑戰的機會較少。教育局推行《4Rs精神健康約章》，強調休息、輕鬆、關係及抗逆力，提升學生精神健康。但同時也需讓青年知曉人生難免跌倒，失敗可視為成長過程的一部分。香港教育體系在過往或過於側重「贏學」，相對忽略全人發展及問題解決等軟技能培養，削弱了青年面對逆境時的應對能力。青年抗逆力的培養，涉及教育理念、家庭教養方式以及社會提供的歷練機會等多重因素，需要社會共同營造鼓勵面對挫折、堅持不懈的氛圍。

教育改革：大學全人發展的關鍵

有意見認為大學教育的價值伴隨高等教育普及，學位存在貶值的現象。在當今環境下，社會更重視解決問題的能力。學位可被視為一種對堅持力的考驗與培養——完成大學學業本身展示了應對長期任務和遵守社會法規框架的能力，這亦是企業在篩選人才時重視學位的原因之一。但香港教育較忽略全人發展，側重知識工具傳授而相對輕視解決複雜問題能力的培養。

筆者建議調整課程：除專業知識，可增設個人成長心理必修課程，著重培養情緒商數、逆境商數及積極人生觀，此類課程或可不計入GPA，但要求學生在四年內出席至少48小時。同時可邀請職場專家分享經驗，幫助學生建立正面價值觀，提升青年抗逆力、人際技能及職場適應力。

鼓勵間隔年探索自我

筆者提倡鼓勵青年在入大學前或大學期間，選擇間隔年（Gap year），以反思個人志向。入大學前，可利用此年思考欲讀科目、未來職業及夢想，給予空間決定方向，或專修特定技能與興趣，而非盲從追求學位。深耕一門專長，縱無學位，亦能在社會闖出一片天。在大學就讀的學生可休學六個月至一年，嘗試多元事物、發掘興趣與人生目標。如此，青年可更清晰規劃未來，避免隨波逐流。

展望未來：政策支援與多方合作

政府應推動青年發展策略。筆者建議改進「展翅青年就業計劃」及「大灣區青年就業計劃」，融入心理健康職場教育制，目標為推廣正向心理健康，包括建設互相尊重的工作環境，並鼓勵積極聆聽與溝通。

筆者認為可以改良「展翅青年就業計劃」及「大灣區青年就業計劃」，青少年在計劃完成前，企業僱主需與受聘青年完成八個行動項目中至少五個（A至H：舉辦員工家庭聚會、舉辦講座強化正面思維、推動精神健康資訊交流、提供支援服務資訊、舉辦精神健康講座、培訓解決衝突與朋輩支援技巧、鼓勵同事分享經驗、引入導師計劃），以提升心理賦權與積極程度，並提交報告予計劃方。如經勞工處證實達標，方可獲額外津貼，上調僱主津貼上限：「展翅」由5,000元升至6,000元；「大灣區」由12,000元升至13,000元。此舉相信有助提升計劃效能，確保青年平衡職業發展與精神健康。

透過社會創新，建立跨世代溝通平台，平衡青年發展與支援網。最終，科技與人文相輔，讓青少年貢獻社會。這是香港未來競爭力的關鍵，政府、企業及教育界須攜手探索高效方案，達至多贏。

作者鄧家彪是工聯會立法會議員；丁晞妍是政策研究主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

