來稿｜杜絕「借殼辦學」亂象　維護中學文憑試權威

來稿作者：黃晶榕博士



近月來，香港社會屢次傳出內地學校透過與香港學校合作，以「借殼辦學」的方式安排內地學生來港參加香港中學文憑試（HKDSE）。這種現象不僅影響考試的公平性，更可能損害香港教育的國際聲譽。作為香港教育工作者，我們必須正視問題，並提出有效對策，確保香港中學文憑試的公正性與香港教育的品質不受衝擊。



借殼辦學衝擊本地教育聲譽

「借殼辦學」現象的出現，主要源於以下五個因素。第一，DSE的國際認可性高：HKDSE成績獲全球多國大學承認，部分內地學生希望透過此途徑升讀海外或香港高校，因此尋求「捷徑」來港應考。第二，兩地學制差異大：內地高考競爭激烈，而DSE對部分學科（如數學）的要求相對較低，使內地學生傾向選擇此考試。第三，DSE可用中文作答：HKDSE容許學生可運用中文（繁體或簡體均可）或英文作答，且成績單並不顯示考試語言，這對內地學生報讀香港或海外的高校有一定幫助。第四，監管漏洞：部分香港學校與內地機構合作，以「姊妹學校」或「課程合作」名義，變相讓內地生註冊為港校學生，從而取得DSE應考資格。第五，金錢引誘：部分香港學校追求金錢利益，透過這種「借殼合作」，賺取內地學校和家長的金錢（包括教師培訓費或學費等）。

這種做法衍生多種問題。首先，考試公平性受損：內地生可能接受針對DSE的「應試培訓」，與本地學生在備考環境上存在差異，影響成績可比性。其次，學校資源被濫用：部分合作僅為「掛名」，內地生並未真正在港就讀，卻佔用香港學校的學額及考試資源。再者，教師精力被消耗：校長及教師把精力花費在香港學校以外的經濟業務上，或多或少會影響到本地學校的辦學質素。最後，教育品質受質疑：若大量非本地考生透過非正規途徑應考，可能削弱DSE的國際公信力。

加強監管協力杜絕不法亂象

為杜絕「借殼辦學」亂象，特區政府、考評局及學校應多方合作，採取以下措施。

第一、嚴格審查學生在學資格：考評局應要求所有DSE考生提供完整的在學證明，確保他們確實於香港學校就讀至少兩年（如中五、中六）。學校需提交學生的出席記錄、校內評估成績等，證明其長期在港接受教育。若發現學生僅「掛名」而實際在內地就讀，應取消其應考資格。

第二，加強對合作辦學的監管：教育局應審查香港學校與內地機構的合作項目，確保其符合本地課程要求。若發現學校以「借殼」方式招收內地生，應暫停其參與DSE的資格，並對涉事學校進行處分。同時，可設立舉報機制，鼓勵教育界人士揭發違規行為。

第三，調整DSE報考資格規定：現行制度下，只要學生在港校註冊，即可報考DSE。建議考評局修訂規則，要求考生必須在港完成至少部分高中課程（如中四至中六），或提供在港居住及就學的證明，防止「短期掛名」應試的情況。

第四，提高公眾及業界意識：教育局和考評局應向學校及家長清楚說明DSE的報考要求，並強調違規「借殼」的後果。學校管理層亦應自律，避免為短期利益損害教育公平。

第五，加強跨境教育合作監管：若香港學校與內地機構確有合作需求，應報請兩地教育當局，透過正規管道（如「港澳子弟學校」或合辦課程）進行，並確保課程內容、教材、師資及評核符合香港標準，避免變相成為「考試移民」的漏洞。

完善制度守護教育核心價值

香港教育制度一向以公平、透明著稱，DSE的國際認可性來之不易。我們必須正視「借殼辦學」的問題，透過制度完善與嚴格執法，確保考試的公正性，維護香港教育的聲譽。

作為教育工作者，我們的責任不僅是傳授知識，更是守護教育的核心價值。唯有如此，才能讓香港中學文憑試繼續成為學生升學與發展的可靠途徑。

作者黃晶榕博士是創知中學校長、中國教育學會常務理事、中華海外聯誼會理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



