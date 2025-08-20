來稿｜香港需要給內地旅客「南下」的理由

來稿作者：余澤韋



根據旅發局數據，今年上半年本港遊客人次較去年同期增加11.7個百分點，但仍未恢復到疫情前水平，僅為2018年同期旅客人次的約77%。疫後旅客偏好和消費模式改變已經是不爭的事實，香港沒有辦法在短期內恢復到疫情前的輝煌，已是香港必須接受的預期。長期來看，發展「北部都會區」，尤其是藍綠康樂旅遊生態圈，是增加和豐富香港吸引力和便利短途旅遊的策略之一。有論者建議政府放寬鄉郊申請餐廳牌照、放寬新界小型屋宇申請賓館牌照、擴容香園圍口岸、重建沙頭角口岸等，但在筆者看來，這些措施無法從根本上提升香港的吸引力。



香港的遊客有超過七成來自內地，而通過陸路口岸抵港的人次亦佔總抵港人次的73%左右。根據本月出版的香港統計月刊，每個陸路口岸的入境人流較去年都有近一成的增長，而啟德郵輪碼頭及中國客運碼頭的4至6月抵港人次則較去年同一時期有明顯縮減。把握陸路來港的旅客畫像，是進一步吸引遊客的關鍵。

根據入境處數據，過去的周末（8月16日-8月17日）中，7個陸路口岸的香港居民出入境人次為內地旅客出入境人次的兩倍以上。考慮到陸路口岸觸達的灣區城市人口是香港人口的數倍，可見灣區城市對香港居民的吸引力，比香港對內地旅客的吸引力要更強。

頭疼為何內地人不來港的同時，不如換一個視角，思考為何港人喜歡北上消費？我們已不可將北上消費的熱潮簡單歸因於價格和產品多元化等優勢。「北上」逐漸成為香港人生活方式的一部分，深圳或已成為「放鬆」和「逃離」的代名詞。連日工作後的疲倦可以透過去深圳消費得到排解。這個逐漸成型的敘事（Narrative）日益變為無需挑戰的潛意識——港人只會思考要去深圳做什麼，而非考慮應否或是否去深圳。事實上，北上的港人吃一餐飯，做一個SPA、唱一次K，在酒店過夜的總體消費，不比留在香港吃一頓好的西餐少。因此，香港需要給內地旅客一個經常「南下」的理由。

長期來說，香港需要增加對於長短途市場和新市場的吸引力，而吸引更多內地旅客及高端旅客則難免作為見效較快的短期措施。因此，我認為香港亦需要在內地，特別是大灣區市民中形成一個敘事，將香港提供的獨特體驗融入到他們的生活方式當中，貼合他們持續變化的需求和偏好。譬如，更豐富的電影選擇，更多在周六舉辦的賽馬賽事，更多小眾的藝人在中小容量的場地演出，更多年輕人喜歡的Talk Show（棟篤笑、脫口秀），等等。

筆者近年觀察到，在「小紅書」上有不少喜歡雞尾酒的內地年輕人，會不時來港光顧「亞洲50佳（Asia 50 Best）酒吧」，體驗香港的夜生活。他們認為，香港的氛圍和服務更好，優質酒吧更密集，形成了內地少有的Bar-Hopping夜生活模式，和朋友共酌後還可以吃宵夜。旅發局可以把握這一趨勢，聯合本港優質酒吧，加強在內地市場的推廣。

除此以外，賽馬旅遊也是文化體育及旅遊局在《香港旅遊業發展藍圖2.》的倡議之一。但在2024-2025年度馬季賽季表上，88場賽事中的80場都是在星期日舉辦，考慮到內地旅客來往香港路程需時，建議文體旅局與賽馬會溝通，檢視大幅增加周六賽事的可行性，並考慮貼合內地假期安排，從而帶旺賽馬旅遊，實現旅客增長的共贏。

作者余澤韋是政策分析員，持有香港科技大學公共政策碩士學位、中國人民大學經濟學學士學位。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



