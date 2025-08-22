平機會｜建立家庭友善職場文化　僱主僱員雙得益

來稿作者：林美秀



就業平等機會是推動香港社會持續進步的重要元素，它保障所有合適的人都可以憑自己的能力，參與職場，發揮所長，貢獻社會。《家庭崗位歧視條例》的制定，確保僱員不會因為需要肩負家庭責任而在職場受到歧視；但要徹底根除職場的家庭崗位歧視，除了法例以外，我們還需要積極構建家庭友善的職場文化，讓僱員可以安心兼顧工作和家庭的責任。為了探討現時香港僱主普遍採用的家庭友善僱傭措施是否足夠，平機會早前進行了「從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施」研究，期望能為不同機構提供一些建議，善用家庭友善僱傭措施，為僱主及僱員創造可持續的職場環境。



平機會早前發布的「從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施」研究結果顯示，現行家庭友善僱傭措施不足以支援在職人士履行家庭責任，反映有照顧責任的僱員需要得到僱主更多的支持。（平機會提供）

家庭友善僱傭措施不足

在職人士難履家庭責任

平機會近日發布的研究結果顯示，近九成的受訪人力資源管理人員表示其所屬機構缺乏家庭友善僱傭措施的指引或規則，反映家庭友善僱傭措施仍流於酌情安排，缺乏制度性保障。研究亦進一步顯示，在職人士的家人承擔着沉重的無償照顧責任，他們平均每周花26.5小時照顧家庭，16%受訪者更表示每周花超過40小時照顧家庭，時間幾乎相當於一份全職工作。受訪在職人士家人亦反映，不少員工下班後仍需回覆公司訊息和電郵，對工作與家庭平衡造成非常負面的影響。他們期望在職人士能親自參與照顧家庭，履行家庭責任。這些數據反映有照顧責任的僱員需要得到僱主更多的支持。

研究亦進行了焦點訪問，當中一些受訪照顧者指出惡劣天氣令他們備受挑戰。香港僱主就惡劣天氣下的工作安排普遍跟從勞工處的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，在有關極端情況的信號取消後，僱員應盡量在兩小時內返回工作崗位。然而，對有照顧家庭責任的僱員而言，兩小時可能不足以為家庭成員安排暫託服務，加上社福服務往往在極端天氣結束後兩小時或以上才能恢復正常運作，僱員可能因為要處理家庭事務未必能趕及於指定時間內返回工作單位。

惡劣天氣彈性工作

僱主僱員都有益處

如果機構能夠因應惡劣天氣，在情況許可下給予員工較彈性的上班時間，甚至安排在家辦公或遙距工作，機構所需投放的資源並不多，卻可讓員工更妥善照顧家庭成員，確保他們可安心投入工作。平機會的研究結果亦指出，遙距工作或在家工作是在職人士家人認為最有效協助僱員履行家庭責任的家庭友善僱傭措施之一，在無需額外資源下實施此措施，定能加強員工的歸屬感，對僱主及員工也有益處。

作為香港的最大僱主，政府在推行家庭友善僱傭措施上也肩負重要角色，並為企業樹立榜樣。就如今年四月，政府推出育兒假，所有在職政府僱員，均有資格就其每名三歲以下子女申請每年放取三天育兒假。此舉帶動多間公營機構及私人企業相繼跟隨，充分體現政府的牽頭作用。此外，政府亦積極推動五天工作周，在不影響公共服務的水平下為僱員創造更多照顧家庭的時間及空間，是次研究受訪的在職人士家人亦同意五天工作周為最有效協助僱員履行家庭責任的家庭友善僱傭措施之一。

政府牽頭推行措施

帶動公私機構仿傚

研究亦特別分析了加拿大、澳洲、英國、日本等七個外地司法管轄區推行的家庭友善僱傭措施。這些地區透過提供下班離線權、設立照顧者假/侍病假、共享親職假等方面的政策及法規，建立家庭友善的職場，當中不乏值得香港借鑑的例子。例如制定有關家庭友善僱傭措施的書面政策、推動辦公時間以外完全脫離工作的文化、設立更多類型的家事假、檢討惡劣天氣下的工作指引等。這些措施不僅有助員工平衡工作與家庭，更有助塑造包容的職場文化，提升員工的歸屬感及效率，從而幫助企業挽留人才，實現雙贏。

香港作為一個國際化的城市，不少僱員愈來愈着重生活與工作的平衡，完善的家庭友善僱傭措施能有效回應僱員的需求，贏取員工對機構的投入和認同。但要真正建構家庭友善的職場，政策只是基礎，文化轉變才是關鍵。因此，平機會呼籲香港社會各界僱主制定明確的家庭友善措施書面政策，同時亦要多諒解、多溝通，理解員工照顧家庭需要，以及透過舉辦培訓課程讓機構的人力資源管理專業人員深入認識《家庭崗位歧視條例》，留意機構的行為會否給予有家庭照顧責任的僱員較差的待遇。通過制定家庭友善的政策及建立相關的職場文化，才可締造可持續的職場環境，為社會、機構及員工創造更大效益。

