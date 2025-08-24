送澧手記｜走出單一規劃　重塑多元主題休憩空間

筆者早前撰寫《改革「地方營造」 搶救「香港吸引力」》上、下集，借鑑佛山千燈湖、嶺南天地等地的「夜間文化」經驗，探討城市空間規劃隨時代轉變的優化方向。事實上，香港在相關領域亦一直積極探索，但隨着市民對生活質素要求日益提升，現有休憩空間在實踐上仍有不少優化空間。今期就與大家一起反思香港休憩用地（Open Space）的現況與未來。



根據《香港規劃標準與準則》（HKPSG），休憩用地分為區域（Regional）、地區（District）、鄰舍（Local）三類。其中，地區與鄰舍休憩用地多着重基本設施，功能較單一；唯獨區域休憩用地，需承載全港市民及遊客的多元康樂需求。現時，香港不少區域休憩用地仍以「公園」為主，商業與文化配套如露天餐飲、特色零售等相對薄弱。這些空間彷彿為「滿足規範」而建，未有真正回應市民對高質休憩空間的期望。若要提升吸引力、激發持續到訪，「主題式設計」可謂一個值得考慮的方向。

判斷一個公共空間是否屬於主題式設計，可從幾個維度着手：一是功能是否夠多元，能否同時滿足休憩、文化體驗、日常消費等需求；二是有否融入地域文化或獨特記憶，形成鮮明的空間符號；三是管理與營運機制是否靈活，能否保持長期活力；四是有否真正回應不同群體的需要，體現包容性。

現時香港的區域休憩用地，大致分為三類管理模式。第一類是政府全權規劃，例如維多利亞公園，由部門統籌建設與營運，標準統一，保障公眾開放。第二類是公私合作，如中環海濱活動空間，透過企業參與提升設施質素，亦常設臨時市集等活動。第三類則是全權委託專門機構管理，以西九龍文化藝術區最具代表。西九由法定機構統籌，以「文化藝術」為核心主題，常年舉行展覽、表演、節慶活動，令23公頃公共空間與文化設施深度融合，既保留公共屬性，亦形成獨特主題標誌，可說是第三類的成功例子。

放眼內地，深圳華僑城歡樂海岸則呈現另一種模式。這個園區以「生態與都市休閒融合」為主題，空間完全開放，市民可自由進出。最大特色是結合商業、文化、生態體驗於一身，採用「公園式佈局」。園區定期舉辦生態講座、市集活動，保持長期活力。管理方面，採用「政府監管＋企業營運＋社群參與」的協同模式，既保障公共空間開放，又讓商業服務於主題體驗，營運機制更具彈性與創新。

不同模式背後，反映對公共空間價值的不同理解。香港土地資源有限，規劃空間受限；而內地城市較易實踐「多元共用」理念。兩者各有優勢，值得相互借鑒。

以香港啟德都會公園為例，園區坐擁維港景觀及大片綠地，具備發展主題式空間的先天優勢。若能參考多元功能融合的思路，可嘗試更具創意的主題設計，如結合啟德的航空歷史，設置航空文化展區；以步道連接海濱長廊及特色餐飲區，讓休憩與消費自然銜接；同時引入靈活管理機制，容許社區組織參與活動策劃，令空間既保留公共開放性，又能形成獨特主題記憶。

要令區域休憩用地長遠維持生氣，關鍵在於靈活規劃、回應多元需求。政府可考慮優化設計指引，鼓勵商業、文化與綠地有機結合，避免單一模式化；同時推動更靈活的管理安排，讓社區、企業與政府形成合力。這不只是設施提升，更是價值觀的轉變，並真正落實以人為本、多元共用的理念。

隨着HKPSG持續優化，以及西九、啟德等項目的經驗積累，相信未來十年，香港的區域休憩用地將展現更豐富、多元的嶄新面貌。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



