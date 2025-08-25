帶．路共享｜我的瓦努阿圖「最好的朋友」

來稿作者：李楚彤



八月的陽光依舊熾熱，當全球人道工作者迎來8月19日「世界人道主義日」時，我的思緒又回到了南太平洋的瓦努阿圖。作為一名國際關係學系的學生，能在專注「一帶一路」沿線國家救援項目的共享基金會工作，讓我對「民心相通」有了最真切的理解。



瓦努阿圖小朋友用美麗的畫作表達謝意。（共享基金會提供）

去年12月瓦努阿圖地震後，我跟隨基金會三次前往當地發放備災包，讓我最記憶猶新的是在首次派發行動時，一個扎着辮子的小女孩輕輕拉住我的衣角，向我展示她學會使用的物品：調好頻道的收音機、哨子、消毒棉片，這些簡單的物品，她如數家珍。

當我問她地震時的情形，她回憶說，那天房屋劇烈搖晃，全家驚慌逃離。和其他村民會合時，大家兩手空空，有人手忙腳亂地尋找急救包為傷者包紥，更多人則慌忙地四處尋找失散的家人。她低聲說着：「我以為那天是生命中的最後一天。」

幸好她並沒有因為打擊而失去希望。她接着說，雖然災害不會停止發生，但這些備災物資讓他們不再像上次那樣驚慌不安。她和其他孩子們畫了許多色彩斑斕的畫送給我們，用稚嫩的筆觸描繪着心中的美好，每一筆都是在表達謝意。有的在畫上畫着中國和瓦努阿圖的國旗，她說這是感謝我們漂洋過海為他們給予援助和希望；有的在畫上寫上了我的名字「HAYLIE」、「最好的朋友」，字跡運筆不太穩卻格外清澈又熱烈。

在瓦努阿圖，我見證了最真實的「民心相通」。當村民學會使用備災工具，當孩子們驕傲地展示所學知識，這些平凡的瞬間，正是人道救援最珍貴的意義。我們帶去的不僅是物資，更是一份愛和關懷以及一份面對災難的勇氣。

「一帶一路」倡議常被視為經濟合作的藍圖，但在這裡，我看到了它最動人的一面——人與人之間真誠的連繫。這種聯結不需要宏大的敘事，它存在於每一次耐心的教學，每一幅純真的畫作，每一個重新綻放的笑容中。

我把小女孩送的畫帶回了香港。在世界人道主義日這天，它提醒着我：真正的救援，是讓受災者重拾面對困境的信心。這條路或許漫長，但只要真誠相待，播下的種子終將在世界的某個角落發芽。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、中老鐵路及瓦努阿圖等。

